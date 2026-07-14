Delegado da Polícia Federal é preso após denúncias de injúria racial e desacato

Um delegado da Polícia Federal foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira , 13, em Londrina, após uma sequência de ocorrências que mobilizou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil. O servidor é investigado por supostos crimes de injúria racial e desacato. A identidade do delegado não foi divulgada oficialmente pelas autoridades.

Segundo as informações apuradas, o primeiro episódio ocorreu em uma empresa de locação de veículos da cidade. Funcionários do estabelecimento relataram que o delegado teria dirigido ofensas de cunho racial contra colaboradores durante o atendimento no local. Após o desentendimento, ele deixou a empresa antes da chegada das forças de segurança.

Pouco tempo depois, já em outro ponto da cidade, o delegado passou por uma blitz realizada pela Polícia Militar. Conforme informações preliminares, durante a abordagem ele teria desacatado os policiais militares que participavam da fiscalização. Diante da situação, os agentes realizaram a condução do delegado até a Central de Flagrantes de Londrina para os procedimentos iniciais.

Após a análise da ocorrência relacionada ao desacato, o delegado foi liberado. No entanto, a situação ganhou um novo desdobramento quando, na sequência, funcionários da locadora de veículos compareceram à Central de Flagrantes para registrar um boletim de ocorrência, relatando que haviam sido vítimas de injúria racial praticada pelo mesmo delegado durante o atendimento no estabelecimento comercial.

Com o novo registro e os relatos apresentados pelas vítimas, a Polícia Civil realizou os procedimentos cabíveis e autuou o delegado em flagrante. O caso passou a ser investigado para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência, incluindo a dinâmica dos fatos na empresa de locação de veículos e os acontecimentos posteriores durante a abordagem policial. (inf G1)