Namorada de empresário desaparecido após ser sequestrado, é presa em operação da polícia em Maringá

Uma operação conjunta da Polícia Civil, por meio do Núcleo de Repressão ao Tráfico de Drogas (Denarc), e da Companhia de Choque da Polícia Militar de Maringá resultou na prisão da namorada do empresário Luiz Gustavo Mazurquini, 41 anos, que está desaparecido há vários meses na cidade.

A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira, 17, após a Polícia Civil receber denúncias de que a mulher estaria envolvida com o tráfico de drogas em Maringá. Durante o cumprimento de mandado na residência da suspeita, os policiais localizaram uma pistola e grande quantidade de munições. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Maringá. Além da arma e das munições, dois aparelhos celulares foram apreendidos e passarão por perícia.

Segundo os investigadores, os telefones poderão contribuir para o avanço das investigações sobre o desaparecimento do empresário, ocorrido há alguns meses. Embora, em um primeiro momento, a polícia não identifique envolvimento direto da mulher no caso, existe a suspeita de que ela possa ter omitido informações relevantes por medo ou receio de represálias.

Luiz Gustavo Mazurquini, desapareceu após ser sequestrado quando retornava de uma escola de futebol. Desde então, ele não foi mais visto. De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, apesar de não possuir antecedentes criminais, o empresário investigado teria ligações com atividades ilícitas. A suspeita é de que ele integrasse um grupo conhecido como “Piratas do Asfalto”, responsável por roubos de cargas na região de Maringá.

Uma das linhas de investigação aponta que o grupo teria roubado uma carga de drogas pertencente a uma facção criminosa. Em razão desse episódio, o empresário teria sido sequestrado, levado para o Paraguai e executado por integrantes da organização criminosa.

Outro fato que chama a atenção dos investigadores é o histórico de relacionamentos da mulher. Conforme informações apuradas durante as investigações, ela já teria mantido relacionamento com outro homem apontado como integrante do tráfico de drogas em Maringá, que posteriormente foi assassinado. Agora, seu mais recente companheiro, o empresário desaparecido, também é alvo de uma complexa investigação. Apesar da coincidência, a polícia não atribui qualquer responsabilidade à mulher pelos casos, mas busca esclarecer se ela possui informações que possam auxiliar no avanço das apurações.

As investigações seguem em andamento para esclarecer o desaparecimento do empresário e identificar todos os envolvidos no caso. (inf Plantão Maringá)