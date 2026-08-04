Alexandre Curi é confirmado ao Senado

O deputado estadual Alexandre Curi foi confirmado como candidato do Republicanos ao Senado Federal nas eleições de 2026. A convenção estadual do partido, realizada hoje à noite, na Sociedade Urca, em Curitiba, também oficializou o apoio da legenda à chapa formada pelo deputado federal Sandro Alex (PSD) e pelo ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB) na disputa pelo Governo do Estado.

“O Paraná nunca me faltou. E eu não vou faltar ao Paraná”, afirmou Alexandre Curi ao agradecer a indicação. “Eu coloquei o meu nome à disposição desta aliança e não arredo o pé. Não por desejo pessoal. Não por vaidade. Mas porque, neste momento, o Paraná precisa de gente forte no Senado. Precisa de gente que trabalhe. Precisa de gente que se entregue”, acrescentou.

O encontro reuniu mais de 2.000 pessoas, centenas de lideranças de todas as regiões do Estado, com caravanas representando 300 municípios. A convenção contou ainda com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior, do vice-governador Darci Piana, do deputado federal Sandro Alex, dezenas de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais e dirigentes partidários.

Curi afirmou que assume a candidatura consciente da responsabilidade de representar os paranaenses no Senado Federal. “Responsabilidade com quem confiou no meu nome. Responsabilidade com cada município deste Estado. Responsabilidade de entender uma coisa simples: o Paraná não pode regredir. O Paraná não pode voltar atrás”, declarou.