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Confusão após suposto assédio termina com suspeito gravemente ferido

Foto de redação redação21/07/2026
assedio Confusão após suposto assédio termina com suspeito gravemente ferido

Uma ocorrência de suposto assédio sexual terminou com um homem gravemente ferido no fim da tarde de segunda-feira, 20, na Avenida Tamandaré, região central de Maringá. A Guarda Civil Municipal foi acionada após denúncias de que um indivíduo estaria importunando uma mulher em via pública.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito, identificado como Paulo Cezar Silva, de 39 anos, apresentava comportamento bastante alterado. Durante a situação, um rapaz que acompanhava a mulher teria intervindo para defendê-la, dando início a uma discussão.

Ainda conforme os relatos, o suspeito retirou um simulacro de arma de fogo da mochila e passou a ameaçar o homem. Em seguida, houve uma agressão física contra o suspeito, que acabou sendo contido por pessoas que estavam no local até a chegada da Guarda Civil Municipal.

Quando os agentes chegaram, o homem já estava imobilizado. No momento em que seria colocado na viatura, ele teria tentado agredir os guardas municipais. Já no compartimento de presos da viatura, sofreu uma convulsão.

Equipes do Samu, incluindo o médico intervencionista, foram acionadas. Durante a avaliação, foi constatado que o homem apresentava um traumatismo craniano. Diante da gravidade do quadro, ele foi intubado ainda no local e encaminhado em estado grave ao HU.

O simulacro de arma de fogo foi apreendido pela Guarda Civil Municipal e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, que investigará as circunstâncias da ocorrência. Paulo Silva possui diversas passagens pelo meio policial, incluindo registros por tráfico de drogas, furto de veículos e outras ocorrências. (inf André Almenara)

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