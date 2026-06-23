Policia Federal combate descaminho de eletrônicos em escritório de advogado

A Polícia Federal apreendeu nesta segunda-feira eletrônicos de origem estrangeira numa sala do Edifício Gênesis, localizado na avenida Horácio Raccanello, Novo Centro de Maringá. A ação teve início após recebimento de informações sobre um possível esquema de recepção e de armazenamento de mercadorias introduzidas irregularmente no país. As apurações indicaram que veículos realizavam o transporte de encomendas que vinham de Foz do Iguaçu, com coleta no Terminal Rodoviário de Maringá, e depois eram encaminhadas a um imóvel utilizado para armazenamento dos produtos.

No decorrer das diligências, equipes da Polícia Federal monitoraram um dos veículos suspeitos. A abordagem aconteceu no momento em que o condutor entrava na garagem do edifício. Durante a fiscalização, o suspeito confirmou que o local era usado para guardar as mercadorias transportadas. Diante da situação de flagrante, os policiais federais entraram no imóvel, identificado como um escritório de advocacia.

No local, foram encontrados produtos eletrônicos de origem estrangeira. Foram contabilizados mais de 100 robôs aspiradores, cerca de 100 aparelhos celulares, além de tablets. O suspeito foi preso em flagrante. O veículo utilizado no transporte e as mercadorias apreendidos foram encaminhados à Receita Federal em Maringá.