Bastidores

Barrado. De novo

Seguranças do governador impedem secretário municipal de participar de reunião

Foto de redação redação05/11/2026
LUIZ ALVES Barrado. De novo

O vereador licenciado e atual secretário municipal de Segurança Pública de Maringá, Delegado Luiz Alves (PL), foi barrado hoje na reunião realizado no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Policiais que fazem a segurança do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) disseram que seu nome não estava na lista e não permitiram sua presença no evento. Luiz Alves deixou o local, com cara de poucos amigoss.

É que esta não é a primeira vez que o delegado é barrado em evento oficial. Em maio de 2022 Luiz Alves foi barrado também pela segurança do governador (leia aqui), na abertura da Expoingá daquele ano.

Os policiais ainda não devem saber, mas o delegado é cotado para integrar a equipe de transição do governador eleito Sergio Moro (PL) justamente para tratar de segurança pública. (inf Angelo Rigon)

Foto de redação redação05/11/2026
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Que “diabos” tem tanto pra se ver na Colômbia?

Que “diabos” tem tanto pra se ver na Colômbia?

02/06/2026
Foto de Senador Sérgio Moro e Paulo Guedes receberam denúncias sobre descontos devidos do INSS

Senador Sérgio Moro e Paulo Guedes receberam denúncias sobre descontos devidos do INSS

16/09/2025
Foto de Comandante-Geral dos Bombeiros é exonerado após ligação do secretário de Segurança

Comandante-Geral dos Bombeiros é exonerado após ligação do secretário de Segurança

03/04/2025
Foto de “Essa legislatura será mais tranquila”

“Essa legislatura será mais tranquila”

06/02/2025
© Copyright 2026, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo