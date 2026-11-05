Barrado. De novo

O vereador licenciado e atual secretário municipal de Segurança Pública de Maringá, Delegado Luiz Alves (PL), foi barrado hoje na reunião realizado no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Policiais que fazem a segurança do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) disseram que seu nome não estava na lista e não permitiram sua presença no evento. Luiz Alves deixou o local, com cara de poucos amigoss.

É que esta não é a primeira vez que o delegado é barrado em evento oficial. Em maio de 2022 Luiz Alves foi barrado também pela segurança do governador (leia aqui), na abertura da Expoingá daquele ano.

Os policiais ainda não devem saber, mas o delegado é cotado para integrar a equipe de transição do governador eleito Sergio Moro (PL) justamente para tratar de segurança pública. (inf Angelo Rigon)