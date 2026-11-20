Entre as estradas rurais de Floresta, nas proximidades da Pr 551, no norte do Paraná, o Bairro Negretti guarda em suas construções o retrato de uma era de ouro da vida comunitária no campo. Fundado na década de 1960 pela família que lhe deu nome, o local cresceu ao redor da fé e do trabalho na terra, mas ficou marcado na memória da região por ser o ponto de encontro mais disputado das noites de fim de semana nas décadas de 1980 e 1990.

No centro dessa história está o antigo salão paroquial. Hoje silencioso na maior parte do ano, o espaço já abrigou centenas de jovens vindos da zona rural e de cidades vizinhas, como Maringá, Itambé, Paiçandu, Dr Camargo e Ivatuba, que lotavam o local para dançar e confraternizar. Naquela época, os tradicionais bailes eram o principal evento social da comunidade, embalados por música ao vivo ou pelas equipes de som eletrônico encontros de famílias inteiras e histórias que atravessaram gerações.

Quem conhece bem cada detalhe desse passado — e ajuda a manter o presente de pé — é o agricultor José Carlos Ghizelhini. Morador da propriedade vizinha à igreja e ao salão, ele não apenas frequentava assiduamente os bailes da juventude, mas hoje assume o papel de guardião do patrimônio local, cuidando voluntariamente da manutenção e da limpeza do espaço.

Embora a agitação das festas noturnas tenha dado lugar à calmaria típica do interior, o Bairro Negretti não perdeu sua essência de união. A capela local segue de portas abertas e mantém viva a tradição religiosa: todo segundo domingo do mês, os moradores e antigos frequentadores se reúnem para a celebração da missa comunitária.



Entre o som dos sinos que ainda chamam para a oração e o silêncio do salão que já testemunhou tantas noites de festa, animadas a época pelos locutores das rádios fms de Maringá, o Bairro Negretti permanece como um símbolo de resistência cultural e afetiva da história rural de Floresta.