Um acidente envolvendo dois automóveis e um caminhão deixou 6 pessoas feridas na rodovia PR-323, em Jussara, no início da tarde desta sexta-feira, 20.

O acidente foi no trecho da PR-323 entre o município de Jussara e o trevo de acesso ao distrito de Malu, no sentido a Maringá.



Dois carros de passeio e um caminhão se envolveram no acidente, conforme informações ainda não confirmadas o acidente ocorreu após uma tentativa de ultrapassagem mal sucedida.

Ao todo seis feridos, com relatos iniciais de vítimas presas às ferragens, com atendimentos do Corpo de Bombeiros, SAMU, aeromédico e equipes da concessionária EPR Paraná foram mobilizados no local. (img Valdeir Batista)