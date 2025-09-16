Senador Sérgio Moro e Paulo Guedes receberam denúncias sobre descontos devidos do INSS

O então “superministro da Justiça” do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu denúncias sobre descontos indevidos nas aposentadorias dos beneficiários do INSS, em 2019. O caso também foi denunciado ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Deixaram a fraude seguir, os aposentados continuaram sendo enganados, e o desgoverno Bolsonaro permaneceu em silêncio. (inf Angelo Rigon)