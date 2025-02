“Essa legislatura será mais tranquila”

Um comentário da vereadora do PDT, Professora Ana Lucia, no grupo do aplicativo whatsapp dos vereadores de Maringá gerou um grande mal estar com a outra vereadora, Giselli Bianchini, do PP.

Tudo por conta da pauta desta quinta-feira postada no grupo pelo atual presidente, Sidnei Telles (Podemos) que constava requerimento da vereadora Bianchini para que a prefeitura se posicionasse sobre a realocação do Albergue Santa Luiza de Marillac.

Após a postagem da pauta no grupo de vereadores, a professora Ana Lúcia fez o seguinte comentário; “A idiota quer resolver o albergue. It 17“. Possivelmente um comentário feito para outra pessoa, porém, enviado para o grupo errado.

A princípio a informação de que a vereadora Ana Lúcia teria já procurado Gisele Binchini e pedido perdão pelo comentário, e a ofendida teria aceitado.

Ana Lúcia é a Procuradora da Mulher na Câmara de Vereadores de Maringá e foi eleita com 3.113 votos.