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Que “diabos” tem tanto pra se ver na Colômbia?

Medellín recebe uma nova visita de autoridade maringaense

Foto de redação redação02/06/2026
medellin Que "diabos" tem tanto pra se ver na Colômbia?

A diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, Tânia Nunes Galvão Verri, encontra-se desde ontem em Medellín, a Cidade da Primavera, situada nos Andes, na Colômbia, onde fica até sexta-feira.

Ela participa de uma visita técnica da rede Urban95 e da Fundação Van Leer. A iniciativa global da entidade visa a que gestores públicos pensem nas cidades sob a perspectiva de uma criança de 3 anos, e gerem ações duradouras nas políticas de primeira infância. Em três municípios brasileiros a fundação ajudou a no projeto Allma Hub, que objetiva combater agressões físicas, gritos, castigos e humilhações contra crianças nas famílias, incentivando pais, familiares e adultos cuidadores a estabelecerem interações mais positivas no processo de educação dos pequenos.

Durante este período o superintendente Felipe Carvalho Araújo é quem cuida do Ipplam. Esta é a sexta vez integrante do primeiro escalão visita a cidade colombiana nos últimos 15 anos. (inf Angelo Rigon)

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