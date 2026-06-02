Que “diabos” tem tanto pra se ver na Colômbia?

A diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, Tânia Nunes Galvão Verri, encontra-se desde ontem em Medellín, a Cidade da Primavera, situada nos Andes, na Colômbia, onde fica até sexta-feira.

Ela participa de uma visita técnica da rede Urban95 e da Fundação Van Leer. A iniciativa global da entidade visa a que gestores públicos pensem nas cidades sob a perspectiva de uma criança de 3 anos, e gerem ações duradouras nas políticas de primeira infância. Em três municípios brasileiros a fundação ajudou a no projeto Allma Hub, que objetiva combater agressões físicas, gritos, castigos e humilhações contra crianças nas famílias, incentivando pais, familiares e adultos cuidadores a estabelecerem interações mais positivas no processo de educação dos pequenos.

Durante este período o superintendente Felipe Carvalho Araújo é quem cuida do Ipplam. Esta é a sexta vez integrante do primeiro escalão visita a cidade colombiana nos últimos 15 anos. (inf Angelo Rigon)