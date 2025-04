Comandante-Geral dos Bombeiros é exonerado após ligação do secretário de Segurança

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, foi exonerado do cargo na manhã desta quarta-feira, 2. A comunicação oficial da saída foi feita por telefone, diretamente pelo secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Nos bastidores da corporação, a notícia surpreendeu. Vasco, segundo fontes internas, ainda aguardava ser reconduzido ao cargo — algo que, inclusive, teria sido sinalizado anteriormente pelo próprio secretário. No entanto, o cenário mudou, e o atual subcomandante-geral, coronel Antônio Geraldo Hiller Lino, desponta como o nome mais cotado para assumir o comando da instituição.

Uma possível justificativa para a exoneração de Vasco seria o desconforto causado por articulações feitas diretamente com a Casa Civil, especialmente relacionadas à criação do 4º e 5º Comando Regional (em Maringá e Ponta Grossa), sem o aval prévio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp). A negociação direta teria sido interpretada como uma quebra de hierarquia.

Com a provável ascensão do coronel Hiller ao posto máximo da corporação, a expectativa é de que o cargo de subcomandante fique com o atual diretor de atividades técnicas, o coronel Adriano Barbosa. A troca no alto comando dos Bombeiros ocorre em um momento de reorganização da estrutura regional da corporação, que busca ampliar sua presença e eficiência em cidades-polo do interior do estado. (inf Cadeia de Notícias)