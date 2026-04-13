Avião com conhecido advogado faz pouso forçado no Aeroporto de Maringá

Na tarde desta segunda-feira, 13, por volta das 13h, um susto marcou as operações no Aeroporto Regional de Maringá. Uma aeronave modelo Piper Cheyenne, que chegou de Foz do Iguaçu, sofreu um incidente durante o pouso.

O trem de pouso da aeronave não se sustentou e acabou recolhendo no momento do toque com a pista. Entre os ocupantes estava o advogado maringaense Anderson de Oliveira Alarcon e a tripulação. Não houve feridos. O piloto e os passageiros saíram ilesos. Apenas danos materiais na aeronave.

As causas do travamento ou falha do equipamento ainda serão apuradas pelos órgãos competentes.

O advogado Alarcon logo após o acidente registrou o ocorrido numa postagem nas redes sociais:

Acidente aéreo… O que vc diria se acabasse de sair ileso de um incidente aéreo? Pois é.. eu também não sei bem, a ficha ainda não caiu, a adrenalina não baixou. Durante a aterrisagem, o trem de pouso do avião quebrou (acontece, uai…) saímos deslizando, raspando a barriga de lata na pista, fumaça e faísca pra todo lado, hélices retorcendo no solo, pista quente, tanque cheio… Peças e pedaços poderiam ter se soltado e invadido a cabine tragicamente contra nós, ou ainda pior, o avião poderia ter explodido no fogo instantaneamente… A gente pensa na família, nos amigos, pensa que a vida poderia ter acabado ali, de repente… e aí a gente repensa, começa a refletir sobre muitas coisas de uma só vez. De tudo, quero por fim externar meu MÁXIMO RESPEITO ao Comandante: vc nos salvou aqui na terra, guiado por Deus no céu!…

Em nota, a Prefeitura de Maringá informou:

“A administração do Aeroporto Regional de Maringá informa que, nesta segunda-feira, 13, às 13h15, uma aeronave particular procedente de Foz do Iguaçu (PR), prefixo PT-WMX, saiu da pista após o procedimento de pouso. Não houve feridos. Os protocolos de segurança foram acionados imediatamente e a pista permaneceu inoperante até às 15h15 para a retirada da aeronave e limpeza da área. As operações de pouso e decolagem foram totalmente retomadas às 15h15.

(com informações de Roy News Pvai)