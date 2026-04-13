Acidente

Avião com conhecido advogado faz pouso forçado no Aeroporto de Maringá

Foto de redação redação13/04/2026
acidente aereo Avião com conhecido advogado faz pouso forçado no Aeroporto de Maringá

Na tarde desta segunda-feira, 13, por volta das 13h, um susto marcou as operações no Aeroporto Regional de Maringá. Uma aeronave modelo Piper Cheyenne, que chegou de Foz do Iguaçu, sofreu um incidente durante o pouso.
O trem de pouso da aeronave não se sustentou e acabou recolhendo no momento do toque com a pista. Entre os ocupantes estava o advogado maringaense Anderson de Oliveira Alarcon e a tripulação. Não houve feridos. O piloto e os passageiros saíram ilesos. Apenas danos materiais na aeronave.

As causas do travamento ou falha do equipamento ainda serão apuradas pelos órgãos competentes.

alarcon Avião com conhecido advogado faz pouso forçado no Aeroporto de MaringáO advogado Alarcon logo após o acidente registrou o ocorrido numa postagem nas redes sociais:
Acidente aéreo… O que vc diria se acabasse de sair ileso de um incidente aéreo? Pois é.. eu também não sei bem, a ficha ainda não caiu, a adrenalina não baixou. Durante a aterrisagem, o trem de pouso do avião quebrou (acontece, uai…) saímos deslizando, raspando a barriga de lata na pista, fumaça e faísca pra todo lado, hélices retorcendo no solo, pista quente, tanque cheio… Peças e pedaços poderiam ter se soltado e invadido a cabine tragicamente contra nós, ou ainda pior, o avião poderia ter explodido no fogo instantaneamente… A gente pensa na família, nos amigos, pensa que a vida poderia ter acabado ali, de repente… e aí a gente repensa, começa a refletir sobre muitas coisas de uma só vez. De tudo, quero por fim externar meu MÁXIMO RESPEITO ao Comandante: vc nos salvou aqui na terra, guiado por Deus no céu!…

Em nota, a Prefeitura de Maringá informou:
A administração do Aeroporto Regional de Maringá informa que, nesta segunda-feira, 13, às 13h15, uma aeronave particular procedente de Foz do Iguaçu (PR), prefixo PT-WMX, saiu da pista após o procedimento de pouso. Não houve feridos. Os protocolos de segurança foram acionados imediatamente e a pista permaneceu inoperante até às 15h15 para a retirada da aeronave e limpeza da área. As operações de pouso e decolagem foram totalmente retomadas às 15h15.
(com informações de Roy News Pvai)

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