A Associação dos Funcionários Municipais de Maringá marcou para os dias 6 e 7 de junho o seu tradicional arraiá. Além de barracas com comidas típicas, brincadeiras e fogueira, estão programadas as apresentações dos violeiros Amigos do Jaspion e Renner, o Gordinho do Piseiro. Os ingressos para não associados estão à venda online.