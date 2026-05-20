Torresmofest volta a Maringá com edição especial “Lendas do Rock” no Catuaí Shopping

O Catuaí Shopping Maringá será palco de mais uma edição do Torresmofest, considerado o maior festival gastronômico do Brasil. De quinta-feira (21) a domingo (24), o shopping recebe a edição especial “Lendas do Rock”, reunindo gastronomia, música ao vivo e entretenimento para toda a família, com entrada gratuita.

Com funcionamento das 12h às 22h, o evento promete transformar o shopping em um grande ponto de encontro para os apaixonados por boa comida e rock nacional e internacional. O torresmo, protagonista do festival, será servido em diferentes versões, como a tradicional pururuca, o torresmo de rolo e releituras inspiradas na culinária de boteco brasileira.

Além das opções à base de proteína suína, o público encontrará um cardápio diversificado com costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, hambúrgueres, lanches especiais, doces artesanais e chopp artesanal. Ao todo, mais de 20 expositores participam da edição em Maringá.

A programação musical é um dos destaques do evento e contará com mais de 10 bandas ao vivo, incluindo tributos e covers de grandes nomes do rock nacional e internacional, como Legião Urbana, Queen, Pearl Jam, Bon Jovi, Capital Inicial, CPM 22, Barão Vermelho e Creedence.

Para o Catuaí Shopping Maringá, receber eventos reforça a proposta de oferecer experiências que vão além das compras, criando momentos de lazer, convivência e entretenimento para os clientes e toda a comunidade regional.

Serviço

Torresmofest – Edição Lendas do Rock

Local: Estacionamento do Catuaí Shopping Maringá

Data: 21 a 24 de maio

Horário: das 12h às 22h

Entrada gratuita

Instagram oficial: @torresmofest

Horários de funcionamento do Catuaí Shopping Maringá

Segunda a sábado

Lojas: 10h às 22h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Domingo e feriados

Lojas: 13h às 19h

Praça de alimentação: 11h às 22h