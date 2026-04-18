Acidente

Ação rápida de socorristas do Samu com uso de torniquete foi decisiva para salvar vítima de acidente no Contorno Sul

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acidente contorno sul 1 Ação rápida de socorristas do Samu com uso de torniquete foi decisiva para salvar vítima de acidente no Contorno Sul

No final da tarde desta sexta-feira, 17, um acidente de extrema gravidade foi registrado no Contorno Sul de Maringá, na Avenida Sincler Sambatti, nas proximidades do Conjunto Sol Nascente. O acidente mobilizou mais de 10 socorristas.

Um caminhão da coleta seletiva, que presta serviços à Prefeitura de Maringá, seguia por uma via marginal do Contorno Sul quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra árvores localizadas no canteiro central.

Com o impacto, o condutor ficou preso às ferragens. No veículo estavam o motorista, um ajudante que ocupava o banco do passageiro e, na parte traseira do caminhão, outro funcionário que realizava a coleta. Este último sofreu uma queda no momento da colisão. O passageiro da cabine conseguiu sair com a ajuda de populares e foi socorrido, enquanto o estado mais grave era o do motorista, Oseias Rodrigues da Silva, de 44 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e utilizaram um desencarcerador para retirar o motorista das ferragens. O que chamou a atenção foi a rápida intervenção de uma equipe do Samu que passava pelo Contorno Sul no momento, retornando de outra ocorrência.

Ao perceber uma laceração grave na perna do motorista, com intenso sangramento e risco iminente de hemorragia, o socorrista Thiago Souza realizou imediatamente um torniquete, conseguindo estancar a perda de sangue e evitar uma possível parada cardíaca que poderia ser fatal.

O procedimento foi fundamental para manter a vítima estável até a chegada do reforço das equipes de resgate. Após o desencarceramento, o motorista que é funcionário de uma empresa terceirizada foi encaminhado em estado gravíssimo, com suspeita de amputação de perna, para o Hospital Santa Casa.

Os outros dois trabalhadores envolvidos no acidente são servidores municipais. As causas do acidente ainda serão apuradas. A Polícia Militar de Maringá ao ser comunicada do acidente lavrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)

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