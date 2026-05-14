Liminar suspende atividades de bar em Maringá

Em Maringá o Ministério Público do Paraná, por meio da 13a Promotoria de Justiça da comarca, obteve decisão judicial liminar determinando que o The Beach Sports Bar deixe de promover qualquer atividade que cause poluição sonora. O pedido cautelar foi feito em ação civil pública ajuizada contra o estabelecimento e seu proprietário, após dezenas de reclamações da população e diversas autuações por conta do ruído provocado pelo bar, que fica em “zona de silêncio”, na Av Carlos Correia Borges, há 200 metros de um hospital.

O MPPR havia tentado uma solução extrajudicial, com a assinatura de um termo de ajustamento de conduta, que, entretanto, não foi cumprido pela empresa, que sequer providenciou as licenças necessárias para seu funcionamento.

A decisão liminar determinou que a empresa e seu responsável abstenham-se imediatamente, de realizar “quaisquer eventos ou atividades com emissão sonora relevante […] enquanto não comprovarem nos autos, por documento oficial atualizado, a existência cumulativa de licença ambiental vigente e alvará de funcionamento válido e eficaz”. Além disso, estabeleceu multa de R$ 50 mil para cada evento que desrespeitar a determinação judicial. (inf O fato Maringá)