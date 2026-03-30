Festa da Canção promove solidariedade e diversidade gastronômica na 29ª edição

A Festa da Canção, um dos eventos mais tradicionais de Maringá, já tem data para sua 29ª edição. Neste ano, o evento ocorrerá de 10 a 19 de abril, em conjunto com a Feira de Artesanato, reunindo solidariedade, gastronomia, cultura, artesanato e lazer. Promovida pela Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS), a festa ocorrerá na praça do antigo Aeroporto de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h, e aos sábados, domingos e feriados, das 11h à meia-noite.

A edição de 2026 contará com a participação de 10 entidades assistenciais (confira abaixo as instituições participantes), responsáveis pelas barracas gastronômicas. Os recursos arrecadados serão destinados à manutenção das atividades dessas instituições, reforçando o caráter solidário do evento. O público poderá aproveitar uma grande variedade de opções, que vão de pastel e espetinhos a pratos típicos.

A programação deste ano também traz novidades. No dia 19 de abril, último dia da festa, será realizado um show de talentos (karaokê), a partir das 14h, com premiações e apresentações abertas ao público. Outra atração confirmada é a exposição de carros antigos, que ocorrerá nos dois finais de semana do evento, aos sábados e domingos, durante todo o dia.

Para o secretário da Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa, Leandro Bravin, “a Festa da Canção é uma das principais ações sociais do município, não apenas pela tradição, mas pelo impacto direto que gera na vida de muitas pessoas. Mais do que um evento, representa solidariedade na prática, ao possibilitar a arrecadação de recursos essenciais para as entidades, além de dar visibilidade ao trabalho contínuo desenvolvido ao longo do ano.”

Instituída pela Lei Municipal nº 3.301/92, a Festa da Canção integra o calendário oficial do município e é resultado da parceria entre o poder público, entidades assistenciais e voluntários. A ação conta com a participação das secretarias de Cultura (Semuc), Aceleração Econômica e Turismo (Saet), Limpeza Urbana (Selurb), Infraestrutura (Seinfra), Mobilidade Urbana (Semob) e Segurança, além do apoio do 4º Batalhão da Polícia Militar, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança.

Confira as instituições participantes de 2026:

Centro de Recuperação Missionário de Cristo (CRMC)

Hot dog

Casa Assistencial Bezerra de Menezes (Cabem)

Batata recheada

Associação de Mães Especiais Sol da Manhã (AME)

Porções; comida de boteco

Entidade Católica Coração Eucarístico de Jesus (Vita Core)

Macarrão com vários tipos de molhos

Roupeiro Santa Rita de Cássia

Acarajé

Recanto Espírita Somos Todos Irmãos (Resti)

Comida mineira; pizza

Associação dos Surdos de Maringá (Asumar)

Sorvete; espetinhos; entrevero

Associação Beneficente Nossa Senhora de Sião

Torresmo de rolo

Instituto Ethnos

Panquecas recheadas; Arepa/cachapa/empanadas

PraSomar

Pastel de vento.