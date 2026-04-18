Arena Churrasco é confirmada para a Expoingá 2026 e tem espaços abertos para marcas e assadores

A experiência gastronômica na Expoingá 2026 será ampliada na Arena Churrasco. Localizada em uma área nobre e estratégica da feira, o espaço de 4.000 m² promete um novo padrão de consumo, unindo arquitetura inteligente e cenografia de ponta assinada pelo ARQ CE Studio (do arquiteto Erick Uttida).

A excelente notícia para o setor é que o espaço gastronômico ainda possui espaços disponíveis para churrasqueiros, assadores e marcas que queiram garantir presença neste ponto de encontro. O projeto foi desenhado para promover a “retenção absoluta” do público. O conceito abandona a era da alimentação rápida e desconfortável para entregar uma experiência que une gastronomia premium, entretenimento contínuo e infraestrutura de alto padrão.

O complexo contará com banheiros de luxo climatizados e um Espaço Kids seguro para o conforto das famílias, bares cenográficos de coquetelaria e chope gelado (Liquid Experience), além de um Palco 360º, que integra os artistas a todo o ambiente e incentiva o engajamento e o consumo.

O protagonista do espaço será o churrasco premium executado em vários métodos de cocção, como fogo de chão, parrilla e defumação, sendo uma grande oportunidade de negócios no coração da feira. Para os churrasqueiros e operadores gastronômicos, a Arena Churrasco representa um polo de visibilidade massiva e alto giro financeiro.

O complexo foi estrategicamente posicionado com acesso duplo pelas vias mais movimentadas da feira, ele captura desde o público jovem e familiar do parque de diversões até o público VIP e de alto poder aquisitivo da área de criadores, graças à sua proximidade imediata com a Sede da SRM e a Casa do Criador. O mapa do evento convida os empreendedores a selecionarem o seu espaço, oferecendo diferentes formatos de operação, como quiosques centrais 360º, estações direcionadas para churrasco e espaços master. A engenharia operacional do local é aberta, o que facilita a exaustão natural da fumaça e o abastecimento logístico. Estar presente na Arena Churrasco garante um posicionamento premium, associando a marca do churrasqueiro a uma experiência do mais alto nível e a um ambiente 100% “instagramável”, perfeito para a geração de mídia espontânea. Os interessados em reservar uma das operações disponíveis devem se antecipar para fazer parte do projeto.