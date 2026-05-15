Superintendente do aeroporto aumenta o próprio salário e passa a ganhar mais que secretário

Em reunião realizada em assembleia geral ordinária no dia 22 e com ata publicada ontem, 14, a Terminais Aéreos de Maringá SBMG S. A., empresa 100% pertencente à prefeitura, aumentou a remuneração do diretor-presidente do Aeroporto Regional Silvio Name, Gustavo Catelli Vieira da Silva, de R$ 20.4882,33 para R$ 29.236,55 por mês. O aumento tem efeito retroativo a janeiro deste ano.

Até então, desde que a empresa foi criada, o superintendente da SBMG recebia valores praticamente iguais aos dos secretários municipais, hoje R$ 19.729,54 . A mesma reunião, com a presença pelo prefeito Silvio Barros II (PP), representando 100% do capital social da companhia, concedeu correção dos subsídios à diretoria executiva da SBMG, com fundamento na “complexidade e atribuições dos cargos, bem como na necessidade de alinhamento às práticas de mercado e às diretrizes de governança da companhia, não se configurando aumento arbitrário, mas sim ajuste institucional devidamente motivado”. Até fevereiro, o maior valor de vencimentos era de R$ 21.798,81, para o advogado Marcel Beraldo.

A ata ratifica que a fixação remuneratória não se vincula ao Plano de Cargos e Salários da companhia, por se tratar de cargo de natureza estatutária, cuja definição remuneratória é de competência da assembleia geral. A reunião aconteceu na sala de reuniões do gabinete do prefeito, às 10h de 22 de abril.

Nela, a empresa formalizou decisões estratégicas que impactam significativamente sua estrutura financeira. Foram aprovadas as contas do exercício de 2025 e definiu o destino de um lucro líquido milionário.

O ponto alto da reunião foi a aprovação do aumento do capital social da companhia, que dobrou de valor. Através da capitalização de reservas de capital de giro, o montante saltou de R$ 7,6 milhões para R$ 15,2 milhões. Com a mudança, foram emitidas 152 mil novas ações ordinárias, com valor nominal de R$ 50,00 cada.

A assembleia também detalhou como os resultados financeiros de 2025 serão distribuídos. O Município de Maringá, como principal acionista, e os fundos de reserva da empresa receberão repasses que somam milhões de reais: Dividendos a distribuir: R$ 987.598,21; reserva de lucros: R$ 4.349.330,95; reserva para capital de giro: R$ 917.859,48; reserva legal: R$ 329.199,40; e R$ 602.972,55 de participação nos lucros a serem divididos para os funcionários (54 de acordo com o portal da transparência.

As deliberações resultaram na consolidação de um novo Estatuto Social para a empresa pública. O documento agora reflete a nova realidade do capital integralizado e reforça as diretrizes de governança, incluindo a atuação da área de compliance e auditoria interna, garantindo maior transparência na gestão da infraestrutura aeroportuária da região. (inf Angelo Rigon)