Conheça as receitas participantes do Comida di Buteco 2026 em Maringá
Maringá entra mais uma vez no circuito nacional do Comida di Buteco, concurso que valoriza os botecos raiz e a cozinha de identidade, com receitas criadas especialmente para a disputa. Em 2026, a cidade participa pela quarta vez, reunindo 19 estabelecimentos — todos com gestão familiar e petiscos inéditos no cardápio. O concurso acontece de 10 de abril a 3 de maio.
Nesta edição, o desafio lançado aos botecos tem um ingrediente central: as verduras. Mais do que acompanhar o prato, elas precisam estar presentes de forma protagonista ou coadjuvante na receita, compondo sabor, textura e proposta. Não vale usar como enfeite — a ideia é que estejam, de fato, incorporadas ao petisco, em preparos criativos que ampliam o olhar sobre a cozinha de boteco.
Durante o concurso, o público é convidado a visitar os botecos, experimentar os petiscos e votar em quatro critérios: sabor do prato, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O campeão local segue para a etapa nacional, levando consigo a representatividade da cena botequeira da cidade.
O Comida di Buteco é viabilizado por grandes marcas que reconhecem o papel dos botecos na economia e na cultura brasileira. A edição conta com cerveja oficial Eisenbahn, apresentação de Knorr, patrocínio de Santander/Getnet, FYS e Sebrae, promoção da RPC TV e apoio de McCain, Chandon, Germer, Prefeitura de Maringá, Visite Maringá, Rádio Mundo Livre, Viaje Paraná, Abrasel e NEOOH.
Armônico Bar
Pastel Armônico
Porção com quatro pastéis empanados e recheados de carne-seca com alho-poró, acompanhados de maionese de alho.
📍 R. Dr. Saulo Porto Virmond, 478 – A | Chácara Paulista
🕒 Ter a dom: 18h às 0h
📞 (44) 98831-7340
Atari
Coxinha cremosa de frango com espinafre
Coxinha de textura cremosa com casquinha crocante, acompanhada de maionese de rúcula com picles.
📍 Av. Prudente de Morais, 945
🕒 Qua e qui: 18h às 23h30 | Sex e sáb: até 0h | Dom: 17h às 23h
📞 (44) 3040-4185
Bar do Clebinho
Medalhão de couve
Folha de couve recheada com queijo e bacon, empanada até ficar crocante, servida com pasta de pimenta com limão e maionese de rúcula.
📍 Av. Paranavaí, 697 | Zona 6
🕒 Seg a sex: 16h às 23h | Sáb: 11h às 23h
📞 (44) 99109-0661
Bar do Ponce
Arancini de carreteiro
Bolinho de arroz carreteiro servido com maionese de rúcula e vinagrete de agrião.
📍 R. La Paz, 1055 | Vila Morangueira
🕒 Qua a sex: 14h às 22h | Sáb: 10h30 às 19h30
📞 (44) 3268-3915
Boteco do Binho
Rabada com agrião
Rabada servida com polenta e agrião.
📍 Av. Tuiuti, 1427 | Vila Morangueira
🕒 Seg a sex: 15h às 0h | Sáb: 10h às 0h
📞 (44) 99853-8069
Boteco do Pinguim
Porquinho crocante
Pernil suíno empanado e frito, servido com salada de repolho levemente picante.
📍 Av. Cerro Azul, 2377
🕒 Ter a dom: 16h às 0h
📞 (44) 3354-4389
Budega do Vizinho
Tartine tropical
Torrada com guacamole, rúcula, tomate-cereja e muçarela.
📍 Av. Alziro Zarur, 919 | Vila Vardelina
🕒 Seg a sáb: 17h30 às 23h
📞 (44) 99992-9469
Buteco do Kaká
Bolinho do boi bandido
Bolinho de carne bovina recheado com couve e bacon, servido com geleia de pimenta.
📍 Av. Colombo, 7282 | Zona 07
🕒 Seg a sex: 9h às 13h e 15h às 22h30
📞 (44) 99964-9732
Buteco do Ney
Bolinho do buteco
Bolinho de carne recheado com brócolis, couve-flor e repolho, acompanhado de maionese verde e molho de pimenta.
📍 Av. Doutor Alexandre Rasgulaeff, 4175 | Jardim Imperial II
🕒 Seg a sex: 16h às 0h | Sáb: 11h às 0h | Dom: 15h às 0h
📞 (44) 99179-3333 | (44) 99964-8023
Casa do Guina Petiscaria
Caldo verde do Guina
Caldo à base de batata com bacon, calabresa e couve, acompanhado de pão e torradas.
📍 Av. Kakogawa, 919 | Parque das Bandeiras
🕒 Seg a sáb: 17h às 23h
📞 (44) 99930-5561
Chapa Quente
Filé-mignon suíno crocante com flor de acelga e abacaxi refrescante
Acompanha molho de pimenta e molho de mel com limão e gengibre.
📍 Av. Prudente de Morais, 925 | Zona 07
🕒 Seg a sex: 16h às 23h | Sáb e dom: 9h às 15h
📞 (44) 3030-2282
Doce Caos Bar
Cestinha do Doce
Cestinha de mandioca com creme de queijo, espinafre e alho-poró.
📍 R. Osvaldo Cruz, 394
🕒 Ter a sáb: 18h às 0h
📞 (44) 92002-2909
Espetinho do Gordo
Combo do Gordo
Cinco espetos de frango empanado à milanesa, acompanhados de miniporção de salada de rúcula, alface e repolho.
📍 Av. Senador Petrônio Portela, 378 | Jardim Aclimação
🕒 Seg a sex: 9h às 13h30 e 17h às 22h
📞 (44) 98439-9257
Michelito’s
Deu Cesta!
Cestinha crocante de arroz com fraldinha desfiada, queijo e repolho crispy, servida com geleia de pimentão.
📍 Av. Alexandre Rasgulaeff, 5570 | Jardim Paraíso
🕒 Ter a sex: 18h às 0h | Sáb: 11h30 às 23h30
📞 (44) 3029-0003
Mott Oficina Café
Bolinho de carne louca, espinafre e queijo
Bolinhos empanados de carne desfiada, recheados com espinafre, alho-poró e queijo, acompanhados de molho de cebola caramelizada.
📍 Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 4164 | Jardim Higienópolis
🕒 Seg a sex: 16h às 23h | Sáb: 9h às 23h
📞 (44) 99840-6293
Petiscaria Corrêa
Bolinho de abóbora com frango, espinafre e requeijão
Massa de abóbora cabotiá recheada com frango desfiado, espinafre e requeijão, empanada e frita, servida com molho agridoce da casa.
📍 Av. Londrina, 917 | Zona 8
🕒 Seg a sáb: 17h às 23h30
📞 (44) 99971-6711
Pikeno Bar e Restaurante
Baguete do Popeye e Porquinho Parrudo
Pão de alho recheado com espinafre e ovos, com farofa de alho-poró e bacon, servido com molho de pimenta e maionese de alho com mandioca.
📍 Av. Paraná, 325 | Zona 01
🕒 Seg a sex: 10h às 0h
📞 (44) 99759-9848
Severina Sabor do Nordeste
Poró Cocó
Caldo de alho-poró com galinha, acompanhado de pão.
📍 R. La Paz, 1240 | Vila Morangueira
🕒 Ter a sáb: 18h30 às 22h
📞 (44) 99776-3639
Stop Bar
Contrafilé do chef
Tiras de contrafilé acebolado com brócolis e mandioca frita, acompanhadas de torradas, maionese da casa, pimenta, farinha e chimichurri.
📍 Av. Alexandre Rasgulaeff, 247 | Jardim Alvorada
🕒 Ter a dom: 17h30 às 23h30
📞 (44) 99956-0468