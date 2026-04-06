Gastronomia

Conheça as receitas participantes do Comida di Buteco 2026 em Maringá

Foto de redação redação06/04/2026
butecodokaka bolinhodoboibandido maringa 2026 angiolettofotografia 02 Conheça as receitas participantes do Comida di Buteco 2026 em Maringá

Maringá entra mais uma vez no circuito nacional do Comida di Buteco, concurso que valoriza os botecos raiz e a cozinha de identidade, com receitas criadas especialmente para a disputa. Em 2026, a cidade participa pela quarta vez, reunindo 19 estabelecimentos — todos com gestão familiar e petiscos inéditos no cardápio. O concurso acontece de 10 de abril a 3 de maio.

Nesta edição, o desafio lançado aos botecos tem um ingrediente central: as verduras. Mais do que acompanhar o prato, elas precisam estar presentes de forma protagonista ou coadjuvante na receita, compondo sabor, textura e proposta. Não vale usar como enfeite — a ideia é que estejam, de fato, incorporadas ao petisco, em preparos criativos que ampliam o olhar sobre a cozinha de boteco.

Durante o concurso, o público é convidado a visitar os botecos, experimentar os petiscos e votar em quatro critérios: sabor do prato, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O campeão local segue para a etapa nacional, levando consigo a representatividade da cena botequeira da cidade.

O Comida di Buteco é viabilizado por grandes marcas que reconhecem o papel dos botecos na economia e na cultura brasileira. A edição conta com cerveja oficial Eisenbahn, apresentação de Knorr, patrocínio de Santander/Getnet, FYS e Sebrae, promoção da RPC TV e apoio de McCain, Chandon, Germer, Prefeitura de Maringá, Visite Maringá, Rádio Mundo Livre, Viaje Paraná, Abrasel e NEOOH.

Armônico Bar
Pastel Armônico
Porção com quatro pastéis empanados e recheados de carne-seca com alho-poró, acompanhados de maionese de alho.
📍 R. Dr. Saulo Porto Virmond, 478 – A | Chácara Paulista
🕒 Ter a dom: 18h às 0h
📞 (44) 98831-7340

Atari
Coxinha cremosa de frango com espinafre
Coxinha de textura cremosa com casquinha crocante, acompanhada de maionese de rúcula com picles.
📍 Av. Prudente de Morais, 945
🕒 Qua e qui: 18h às 23h30 | Sex e sáb: até 0h | Dom: 17h às 23h
📞 (44) 3040-4185

Bar do Clebinho
Medalhão de couve
Folha de couve recheada com queijo e bacon, empanada até ficar crocante, servida com pasta de pimenta com limão e maionese de rúcula.
📍 Av. Paranavaí, 697 | Zona 6
🕒 Seg a sex: 16h às 23h | Sáb: 11h às 23h
📞 (44) 99109-0661

Bar do Ponce
Arancini de carreteiro
Bolinho de arroz carreteiro servido com maionese de rúcula e vinagrete de agrião.
📍 R. La Paz, 1055 | Vila Morangueira
🕒 Qua a sex: 14h às 22h | Sáb: 10h30 às 19h30
📞 (44) 3268-3915

Boteco do Binho
Rabada com agrião
Rabada servida com polenta e agrião.
📍 Av. Tuiuti, 1427 | Vila Morangueira
🕒 Seg a sex: 15h às 0h | Sáb: 10h às 0h
📞 (44) 99853-8069

Boteco do Pinguim
Porquinho crocante
Pernil suíno empanado e frito, servido com salada de repolho levemente picante.
📍 Av. Cerro Azul, 2377
🕒 Ter a dom: 16h às 0h
📞 (44) 3354-4389

Budega do Vizinho
Tartine tropical
Torrada com guacamole, rúcula, tomate-cereja e muçarela.
📍 Av. Alziro Zarur, 919 | Vila Vardelina
🕒 Seg a sáb: 17h30 às 23h
📞 (44) 99992-9469

Buteco do Kaká
Bolinho do boi bandido
Bolinho de carne bovina recheado com couve e bacon, servido com geleia de pimenta.
📍 Av. Colombo, 7282 | Zona 07
🕒 Seg a sex: 9h às 13h e 15h às 22h30
📞 (44) 99964-9732

Buteco do Ney
Bolinho do buteco
Bolinho de carne recheado com brócolis, couve-flor e repolho, acompanhado de maionese verde e molho de pimenta.
📍 Av. Doutor Alexandre Rasgulaeff, 4175 | Jardim Imperial II
🕒 Seg a sex: 16h às 0h | Sáb: 11h às 0h | Dom: 15h às 0h
📞 (44) 99179-3333 | (44) 99964-8023

Casa do Guina Petiscaria
Caldo verde do Guina
Caldo à base de batata com bacon, calabresa e couve, acompanhado de pão e torradas.
📍 Av. Kakogawa, 919 | Parque das Bandeiras
🕒 Seg a sáb: 17h às 23h
📞 (44) 99930-5561

Chapa Quente
Filé-mignon suíno crocante com flor de acelga e abacaxi refrescante
Acompanha molho de pimenta e molho de mel com limão e gengibre.
📍 Av. Prudente de Morais, 925 | Zona 07
🕒 Seg a sex: 16h às 23h | Sáb e dom: 9h às 15h
📞 (44) 3030-2282

Doce Caos Bar
Cestinha do Doce
Cestinha de mandioca com creme de queijo, espinafre e alho-poró.
📍 R. Osvaldo Cruz, 394
🕒 Ter a sáb: 18h às 0h
📞 (44) 92002-2909

Espetinho do Gordo
Combo do Gordo
Cinco espetos de frango empanado à milanesa, acompanhados de miniporção de salada de rúcula, alface e repolho.
📍 Av. Senador Petrônio Portela, 378 | Jardim Aclimação
🕒 Seg a sex: 9h às 13h30 e 17h às 22h
📞 (44) 98439-9257

Michelito’s
Deu Cesta!
Cestinha crocante de arroz com fraldinha desfiada, queijo e repolho crispy, servida com geleia de pimentão.
📍 Av. Alexandre Rasgulaeff, 5570 | Jardim Paraíso
🕒 Ter a sex: 18h às 0h | Sáb: 11h30 às 23h30
📞 (44) 3029-0003

Mott Oficina Café
Bolinho de carne louca, espinafre e queijo
Bolinhos empanados de carne desfiada, recheados com espinafre, alho-poró e queijo, acompanhados de molho de cebola caramelizada.
📍 Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 4164 | Jardim Higienópolis
🕒 Seg a sex: 16h às 23h | Sáb: 9h às 23h
📞 (44) 99840-6293

Petiscaria Corrêa
Bolinho de abóbora com frango, espinafre e requeijão
Massa de abóbora cabotiá recheada com frango desfiado, espinafre e requeijão, empanada e frita, servida com molho agridoce da casa.
📍 Av. Londrina, 917 | Zona 8
🕒 Seg a sáb: 17h às 23h30
📞 (44) 99971-6711

Pikeno Bar e Restaurante
Baguete do Popeye e Porquinho Parrudo
Pão de alho recheado com espinafre e ovos, com farofa de alho-poró e bacon, servido com molho de pimenta e maionese de alho com mandioca.
📍 Av. Paraná, 325 | Zona 01
🕒 Seg a sex: 10h às 0h
📞 (44) 99759-9848

Severina Sabor do Nordeste
Poró Cocó
Caldo de alho-poró com galinha, acompanhado de pão.
📍 R. La Paz, 1240 | Vila Morangueira
🕒 Ter a sáb: 18h30 às 22h
📞 (44) 99776-3639

Stop Bar
Contrafilé do chef
Tiras de contrafilé acebolado com brócolis e mandioca frita, acompanhadas de torradas, maionese da casa, pimenta, farinha e chimichurri.
📍 Av. Alexandre Rasgulaeff, 247 | Jardim Alvorada
🕒 Ter a dom: 17h30 às 23h30
📞 (44) 99956-0468

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