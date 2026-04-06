Conheça as receitas participantes do Comida di Buteco 2026 em Maringá

Maringá entra mais uma vez no circuito nacional do Comida di Buteco, concurso que valoriza os botecos raiz e a cozinha de identidade, com receitas criadas especialmente para a disputa. Em 2026, a cidade participa pela quarta vez, reunindo 19 estabelecimentos — todos com gestão familiar e petiscos inéditos no cardápio. O concurso acontece de 10 de abril a 3 de maio.

Nesta edição, o desafio lançado aos botecos tem um ingrediente central: as verduras. Mais do que acompanhar o prato, elas precisam estar presentes de forma protagonista ou coadjuvante na receita, compondo sabor, textura e proposta. Não vale usar como enfeite — a ideia é que estejam, de fato, incorporadas ao petisco, em preparos criativos que ampliam o olhar sobre a cozinha de boteco.

Durante o concurso, o público é convidado a visitar os botecos, experimentar os petiscos e votar em quatro critérios: sabor do prato, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O campeão local segue para a etapa nacional, levando consigo a representatividade da cena botequeira da cidade.

O Comida di Buteco é viabilizado por grandes marcas que reconhecem o papel dos botecos na economia e na cultura brasileira. A edição conta com cerveja oficial Eisenbahn, apresentação de Knorr, patrocínio de Santander/Getnet, FYS e Sebrae, promoção da RPC TV e apoio de McCain, Chandon, Germer, Prefeitura de Maringá, Visite Maringá, Rádio Mundo Livre, Viaje Paraná, Abrasel e NEOOH.

Armônico Bar

Pastel Armônico

Porção com quatro pastéis empanados e recheados de carne-seca com alho-poró, acompanhados de maionese de alho.

📍 R. Dr. Saulo Porto Virmond, 478 – A | Chácara Paulista

🕒 Ter a dom: 18h às 0h

📞 (44) 98831-7340

Atari

Coxinha cremosa de frango com espinafre

Coxinha de textura cremosa com casquinha crocante, acompanhada de maionese de rúcula com picles.

📍 Av. Prudente de Morais, 945

🕒 Qua e qui: 18h às 23h30 | Sex e sáb: até 0h | Dom: 17h às 23h

📞 (44) 3040-4185

Bar do Clebinho

Medalhão de couve

Folha de couve recheada com queijo e bacon, empanada até ficar crocante, servida com pasta de pimenta com limão e maionese de rúcula.

📍 Av. Paranavaí, 697 | Zona 6

🕒 Seg a sex: 16h às 23h | Sáb: 11h às 23h

📞 (44) 99109-0661

Bar do Ponce

Arancini de carreteiro

Bolinho de arroz carreteiro servido com maionese de rúcula e vinagrete de agrião.

📍 R. La Paz, 1055 | Vila Morangueira

🕒 Qua a sex: 14h às 22h | Sáb: 10h30 às 19h30

📞 (44) 3268-3915

Boteco do Binho

Rabada com agrião

Rabada servida com polenta e agrião.

📍 Av. Tuiuti, 1427 | Vila Morangueira

🕒 Seg a sex: 15h às 0h | Sáb: 10h às 0h

📞 (44) 99853-8069

Boteco do Pinguim

Porquinho crocante

Pernil suíno empanado e frito, servido com salada de repolho levemente picante.

📍 Av. Cerro Azul, 2377

🕒 Ter a dom: 16h às 0h

📞 (44) 3354-4389

Budega do Vizinho

Tartine tropical

Torrada com guacamole, rúcula, tomate-cereja e muçarela.

📍 Av. Alziro Zarur, 919 | Vila Vardelina

🕒 Seg a sáb: 17h30 às 23h

📞 (44) 99992-9469

Buteco do Kaká

Bolinho do boi bandido

Bolinho de carne bovina recheado com couve e bacon, servido com geleia de pimenta.

📍 Av. Colombo, 7282 | Zona 07

🕒 Seg a sex: 9h às 13h e 15h às 22h30

📞 (44) 99964-9732

Buteco do Ney

Bolinho do buteco

Bolinho de carne recheado com brócolis, couve-flor e repolho, acompanhado de maionese verde e molho de pimenta.

📍 Av. Doutor Alexandre Rasgulaeff, 4175 | Jardim Imperial II

🕒 Seg a sex: 16h às 0h | Sáb: 11h às 0h | Dom: 15h às 0h

📞 (44) 99179-3333 | (44) 99964-8023

Casa do Guina Petiscaria

Caldo verde do Guina

Caldo à base de batata com bacon, calabresa e couve, acompanhado de pão e torradas.

📍 Av. Kakogawa, 919 | Parque das Bandeiras

🕒 Seg a sáb: 17h às 23h

📞 (44) 99930-5561

Chapa Quente

Filé-mignon suíno crocante com flor de acelga e abacaxi refrescante

Acompanha molho de pimenta e molho de mel com limão e gengibre.

📍 Av. Prudente de Morais, 925 | Zona 07

🕒 Seg a sex: 16h às 23h | Sáb e dom: 9h às 15h

📞 (44) 3030-2282

Doce Caos Bar

Cestinha do Doce

Cestinha de mandioca com creme de queijo, espinafre e alho-poró.

📍 R. Osvaldo Cruz, 394

🕒 Ter a sáb: 18h às 0h

📞 (44) 92002-2909

Espetinho do Gordo

Combo do Gordo

Cinco espetos de frango empanado à milanesa, acompanhados de miniporção de salada de rúcula, alface e repolho.

📍 Av. Senador Petrônio Portela, 378 | Jardim Aclimação

🕒 Seg a sex: 9h às 13h30 e 17h às 22h

📞 (44) 98439-9257

Michelito’s

Deu Cesta!

Cestinha crocante de arroz com fraldinha desfiada, queijo e repolho crispy, servida com geleia de pimentão.

📍 Av. Alexandre Rasgulaeff, 5570 | Jardim Paraíso

🕒 Ter a sex: 18h às 0h | Sáb: 11h30 às 23h30

📞 (44) 3029-0003

Mott Oficina Café

Bolinho de carne louca, espinafre e queijo

Bolinhos empanados de carne desfiada, recheados com espinafre, alho-poró e queijo, acompanhados de molho de cebola caramelizada.

📍 Av. Nildo Ribeiro da Rocha, 4164 | Jardim Higienópolis

🕒 Seg a sex: 16h às 23h | Sáb: 9h às 23h

📞 (44) 99840-6293

Petiscaria Corrêa

Bolinho de abóbora com frango, espinafre e requeijão

Massa de abóbora cabotiá recheada com frango desfiado, espinafre e requeijão, empanada e frita, servida com molho agridoce da casa.

📍 Av. Londrina, 917 | Zona 8

🕒 Seg a sáb: 17h às 23h30

📞 (44) 99971-6711

Pikeno Bar e Restaurante

Baguete do Popeye e Porquinho Parrudo

Pão de alho recheado com espinafre e ovos, com farofa de alho-poró e bacon, servido com molho de pimenta e maionese de alho com mandioca.

📍 Av. Paraná, 325 | Zona 01

🕒 Seg a sex: 10h às 0h

📞 (44) 99759-9848

Severina Sabor do Nordeste

Poró Cocó

Caldo de alho-poró com galinha, acompanhado de pão.

📍 R. La Paz, 1240 | Vila Morangueira

🕒 Ter a sáb: 18h30 às 22h

📞 (44) 99776-3639

Stop Bar

Contrafilé do chef

Tiras de contrafilé acebolado com brócolis e mandioca frita, acompanhadas de torradas, maionese da casa, pimenta, farinha e chimichurri.

📍 Av. Alexandre Rasgulaeff, 247 | Jardim Alvorada

🕒 Ter a dom: 17h30 às 23h30

📞 (44) 99956-0468