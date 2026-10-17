Saúde

Reclamação de moradores

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Moradores da Zona 8 em Maringá reclamam do acúmulo crônico de lixo e entulhos na Praça Salgado Filho e na Avenida Monteiro Lobato. O cenário de abandono no espaço público gerou indignação na comunidade local, que exige celeridade e uma resposta imediata da Prefeitura de Maringá para a limpeza da área.

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A vizinhança relata que o local se transformou em um ponto de descarte irregular de materiais inservíveis e resíduos orgânicos, comprometendo diretamente a saúde pública e a segurança de quem circula pela região.

A principal preocupação dos moradores é o risco iminente de uma epidemia de dengue, uma vez que os entulhos acumulam água da chuva e servem como criadouros perfeitos para o mosquito Aedes aegypti. Além do perigo de contaminação, o lixo acumulado tem atraído animais peçonhentos, com destaque para o surgimento frequente de escorpiões, que invadem calçadas e ameaçam residências próximas, colocando em risco crianças e animais de estimação.

Leitores afirmam que as cobranças junto ao município foram solicitadas através do 156, mas a demora na execução dos serviços de zeladoria urbana intensifica o sentimento de descaso.

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