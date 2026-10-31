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Morre o cantor Ruban, dos hits “Cinderela” e “Vitrine”, aos 76 anos

Foto de redação redação31/10/2026
ruban Morre o cantor Ruban, dos hits “Cinderela” e "Vitrine", aos 76 anos

O cantor Ruban Barra, do hit “Cinderela” e “Vitrine”, morreu na noite desta quinta-feira, 29. A informação foi confirmada pelo perfil do artista no Instagram, mas a causa da morte não foi revelada.

No comunicado oficial, a equipe destacou a carreira do artista. “Compositor e maior produtor musical dos anos 80, um talento único que marcou gerações com sua criatividade, sua paixão pela música e seu incomparável olhar artístico”, diz o texto.

Dias antes da morte, a esposa do cantor, Claudia Barra, usou as redes sociais para pedir orações pelo artista. Depois da confirmação do falecimento, ela publicou um vídeo para agradecer as mensagens de carinho.

Agradeço a todos que estão me mandando mensagens e lembrando do Ruban. Ele era um querido, um amado, um bom pai, um bom marido, um bom filho e um bom músico. Vai deixar um legado de músicas lindas e maravilhosas”, postou.

Trajetória
Natural de Valença, no Rio de Janeiro, Rubens de Queiroz Barra, o Ruban, construiu uma carreira ampla na música brasileira. Em 1986, emplacou os sucessos “Cinderela” e “Vitrine”, que marcaram sua passagem pela Sound Music, movimento do qual foi um dos precursores.

Ao longo da carreira, produziu o grupo As Frenéticas e assinou arranjos e composições como “Dancin’ Days” e “Eu sou Free”.

Na televisão, atuou como produtor musical em programas e novelas da TV Globo, entre eles “Fantástico”, “Sai de Baixo”, “Laços de Família” e “O Clone”. (inf Cidadeverde.com)

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