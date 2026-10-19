Morre o cantor e compositor Benito di Paula, ícone da MPB, aos 84 anos

O motivo foi um câncer de próstata, que tratava fazia cerca de um ano. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, na capital paulista. Informações sobre o velório e o sepultamento não foram divulgadas.

Benito se consagrou com um estilo próprio, batizado de “samba-joia”, espécie de antecessor do pagode romântico. Nele, mesclava o samba tradicional com piano e arranjos românticos.

Conhecido pelos seus cabelos cacheados soltos até o ombro, depois substituídos por fios alisados, o fluminense construiu uma trajetória reconhecida na música popular brasileira, sobretudo na década de 1970. Seu repertório inclui clássicos como “Retalhos de Cetim”, “Charlie Brown” e “Mulher Brasileira”.

Em julho, o cantor havia participado do espetáculo “Benito 85”, que celebraria seus 85 anos, a serem completados em novembro. Criado por seu filho, Rodrigo Vellozo, o show apresentava releituras do repertório do artista. Na ocasião, Benito revisitou algumas das músicas que marcaram sua carreira. (inf TNH 1)