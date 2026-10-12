Perseguição termina com acidente, motorista ferido, apreensão de 320 quilos de maconha e pistola

Uma perseguição policial terminou com um grave acidente, um motorista ferido e a apreensão de 320 quilos de maconha, além de uma arma de fogo e munições, na noite de sábado, 10, em Maringá. A ocorrência foi registrada na Avenida Colombo, nas proximidades da rotatória do Shopping Catuaí.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência teve início na rodovia BR-376, na região de Mandaguaçu, quando uma equipe tentou abordar um Chevrolet Astra. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade em direção a Maringá.

Durante o acompanhamento tático, os policiais tentaram por diversas vezes realizar a abordagem, mas o condutor continuou desobedecendo às ordens. Ainda segundo a PRF, o suspeito realizou manobras extremamente perigosas e quase atingiu outros dois veículos durante a fuga.

Ao chegar à Avenida Colombo, nas proximidades do viaduto da rotatória do Shopping Catuaí, o motorista do Astra acabou provocando uma violenta colisão contra uma caminhonete Ford Ranger que saía do shopping.

A força do impacto foi tão grande que uma das rodas da Ranger chegou a se desprender do eixo. Mesmo após o acidente, o motorista tentou escapar da prisão. Ele desembarcou do Astra, abandonando o veículo carregado de drogas, e, pulou do viaduto na tentativa de fugir dos policiais rodoviários federais.

Durante a queda, o suspeito sofreu ferimentos e uma fratura na perna, ficando impossibilitado de continuar a fuga. Os policiais conseguiram alcançá-lo e deram voz de prisão. Diante da gravidade dos ferimentos, equipes do Corpo de Bombeiros e uma equipe médica do Samu foram acionadas.

Enquanto o suspeito recebia atendimento, os policiais rodoviários federais realizaram buscas no Chevrolet Astra e encontraram uma grande quantidade de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 320 quilos de maconha, distribuídos entre o interior do automóvel e o porta-malas.

Além da droga, os policiais localizaram uma pistola calibre 9 milímetros com a numeração de identificação suprimida, três cartuchos no carregador e uma caixa contendo 40 munições de calibre .357. O motorista foi encaminhado ao hospital sob escolta policial

O suspeito deverá responder, entre outros possíveis delitos, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As circunstâncias da fuga, da colisão e dos demais crimes serão apuradas pelas autoridades policiais. O nome do motorista não foi divulgado pela PRF. (inf André Almenara)