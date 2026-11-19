O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, deflagrou nesta manhã a segunda fase da Operação Panóptico, com o cumprimento de 127 medidas judiciais. Assim como na primeira etapa, ocorrida em junho deste ano, a operação tem como alvo uma organização criminosa de abrangência nacional que coordena ações ilícitas a partir de unidades prisionais, além de grupos que atuam na distribuição e comercialização de drogas. Na etapa atual, foram cumpridos 60 mandados de prisão e 67 de busca e apreensão em 19 municípios paranaenses.

Mandados – Do total de 60 mandados de prisão expedidos, 32 são cumpridos contra pessoas que já se encontram em privação de liberdade em unidades prisionais e 28 contra investigados que estavam em liberdade. Entre as 67 ordens de busca e apreensão, 16 ocorrem dentro de estabelecimentos prisionais e 51 em endereços ligados a suspeitos em liberdade.

Locais – As diligências foram cumpridas nos municípios de Alto Paraná, Campo Largo, Curitiba, Diamante do Norte, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Janiópolis, Loanda, Londrina, Mandaguari, Maringá, Marmeleiro, Paraíso do Norte, Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, Rondon, Sarandi e União da Vitória.

Integração das forças – A nova fase é executada por meio da atuação integrada da força-tarefa do Gaeco, composta pelo Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Polícia Científica. Todo o trabalho de investigação foi desenvolvido de forma conjunta entre as forças de segurança do Estado, com a finalidade de ampliar o controle sobre o crime organizado de forma contínua e permanente tanto no ambiente urbano quanto no interior do sistema penitenciário.

Para o cumprimento das ordens judiciais, foi mobilizado um efetivo total de aproximadamente 355 agentes, distribuídos entre 55 equipes táticas da Polícia Militar do Paraná (220 militares estaduais), 35 equipes do Gaeco (105 policiais) e 30 policiais penais. A estrutura logística empregada conta ainda com cerca de 70 viaturas e o apoio de uma aeronave da PMPR.

Panóptico – O nome da operação deriva da palavra “panóptico” (na etimologia grega, “aquilo onde tudo é visto”), que teve seu uso popularizado pelo sociólogo Michel Foucault na obra Vigiar e Punir, para conceituar o sentimento de controle constante a partir de uma estrutura arquitetônica da qual é possível observar de cima uma vasta área, trazendo a percepção de uma vigilância perpétua e onipresente.

Primeira fase – Deflagrada em 15 de junho deste ano, a etapa anterior da operação (Convergência Nacional PR-01) foi resultado de investigações iniciadas no fim de 2025 pelos dez núcleos do Gaeco no Paraná, em integração com as forças policiais do estado e alinhada às diretrizes do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), órgão que congrega o Ministério Público brasileiro e foi criado em fevereiro de 2002, por iniciativa do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) para combater o crime organizado que atinge todo o país. Naquela ocasião, mobilizando forte aparato policial, foram cumpridos mandados no Paraná, em São Paulo, Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul, sendo apreendidas drogas, armas de fogo, dinheiro em espécie, um dispositivo bloqueador de sinal de tornozeleira eletrônica e fechado um imóvel utilizado para preparo de entorpecentes em Curitiba.