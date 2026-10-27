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No WhatsApp, estudantes falam de ataque a escola e ameaçam professores

“Eu espero que todos os petistas morram”, diz aluno em grupo do aplicativo de mensagem

Foto de redação redação27/10/2026
print colegio No WhatsApp, estudantes falam de ataque a escola e ameaçam professores

Pais de alunos de um colégio particular localizado no Jardim Universitário, em Maringá, estão temerosos diante do vazamento de mensagens de um grupo de WhatsApp intitulado “Fora Lula no [nome do estabelecimento]”.

As mensagens e áudio falam em colocar bombas nos vasos sanitários da escola e matar professores. Há inclusive uma lista dos que os alunos consideram “professores petistas”.

O teor das conversas deixou pais preocupados, inclusive com movimento para não liberá-los para ir até o estabelecimento enquanto a situação não for esclarecida.

Trata-se de mais um episódio de ódio e intolerância política, e condutas violentas, discriminatórias ou ofensivas motivadas por divergências políticas são punidas como crimes comuns pelo Código Penal e pela legislação eleitoral.

No vídeo (abaixo), para o qual foram selecionados apenas dois prints, foi alterada a voz de um dos alunos, que deseja a morte a todos os petistas e estimula colegas a cometerem violência.

No ginásio da mesma escola foi realizado um ato pró-Flávio Bolsonaro, com direito a uma oração cristã, registro feito num perfil de direita em rede social. Um professor gravou vídeo a respeito . (inf Angelo Rigon)

Foto de redação redação27/10/2026
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