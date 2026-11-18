A Câmara de Maringá recebe na sessão desta quinta-feira, 19, Alcides Goelzer de Araujo Vargas e Pinto que irá falar sobre o 1º Festival Pé Vermelho, festival country organizado pela Sociedade Rural de Maringá e que será realizado entre os dias 27 e 29 de novembro. O convite para a participação dele na sessão foi a vereadora Majô Capdeboscq (PP), presidente do Legislativo.

O festival terá rodeio com montaria em touros, prova do laço e dos três tambores. Também contará com a grande final do Campeonato Brasileiro Radical 4X4 (Etapa Rhino Maringá); exposição de carros antigos, Arena Moto Experience e Motor Classic Edição Especial Pickups.

O evento também contará com um espaço dedicado ao churrasco e à cerveja artesanal e terá shows ao vivo com artistas regionais e nacionais, parque de diversões e área kids. A entrada é gratuita para a programação geral do parque, com cobrança apenas para as áreas VIPS e arenas específicas de rodeio.