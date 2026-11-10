Maringá Encantada 2026 terá papel estratégico na retomada econômica da cidade após tornado

A Maringá Encantada 2026 deve contribuir para a retomada econômica do município, já que muitos empresários tiveram prejuízos por conta da passagem do tornado na há uma semana. Setores como indústria, comércio e serviços foram afetados por estragos ou pela falta de energia. Com abertura marcada para este sábado, 14, a programação natalina deve atrair moradores de Maringá e turistas de vários estados aos espaços públicos, movimentando diversos setores da economia.

O fluxo de pessoas gerado pelas atrações deve beneficiar diferentes segmentos da economia, como alimentação, hospedagem, transporte, artesanato e varejo. Entre os comerciantes, a expectativa é que a Maringá Encantada ajude a aquecer as vendas.

O prefeito Silvio Barros II (PP) afirma que receber visitantes neste momento também é uma maneira de contribuir com a recuperação da cidade, principalmente a de pequenos empresários. “O tornado trouxe desafios para Maringá, mas a cidade está trabalhando para se recuperar. Queremos continuar recebendo pessoas de toda a região e de outros lugares, mostrando que estamos preparados para acolher os visitantes na Maringá Encantada. O Natal é um período de encontro das famílias, e esperamos que as pessoas venham aproveitar a programação, conhecer nossa cidade e participar desse momento com os maringaenses.”

Com o tema Um sonho de Natal, a Maringá Encantada 2026 terá programação em diferentes pontos da cidade. A abertura oficial será sábado, 14, na praça da Catedral, com apresentação de orquestra filarmônica, atrações da Turma da Mônica, chegada do Papai Noel, acendimento das luzes e show da banda Jota Quest.

Entre as atrações previstas estão o Bairro do Limoeiro, inspirado no universo da Turma da Mônica, parque de diversões, roda-gigante, carrossel veneziano, tirolesa, Vila Gastronômica, Vila do Artesanato, cenários iluminados e apresentações culturais. A programação também contempla os distritos de Iguatemi e Floriano.