Maringá Encantada 2026 terá papel estratégico na retomada econômica da cidade após tornado
Programação de Natal atrai turistas de vários estados, ampliando as oportunidades de negócios para comerciantes em um período de recuperação da economia
A Maringá Encantada 2026 deve contribuir para a retomada econômica do município, já que muitos empresários tiveram prejuízos por conta da passagem do tornado na há uma semana. Setores como indústria, comércio e serviços foram afetados por estragos ou pela falta de energia. Com abertura marcada para este sábado, 14, a programação natalina deve atrair moradores de Maringá e turistas de vários estados aos espaços públicos, movimentando diversos setores da economia.
O fluxo de pessoas gerado pelas atrações deve beneficiar diferentes segmentos da economia, como alimentação, hospedagem, transporte, artesanato e varejo. Entre os comerciantes, a expectativa é que a Maringá Encantada ajude a aquecer as vendas.
O prefeito Silvio Barros II (PP) afirma que receber visitantes neste momento também é uma maneira de contribuir com a recuperação da cidade, principalmente a de pequenos empresários. “O tornado trouxe desafios para Maringá, mas a cidade está trabalhando para se recuperar. Queremos continuar recebendo pessoas de toda a região e de outros lugares, mostrando que estamos preparados para acolher os visitantes na Maringá Encantada. O Natal é um período de encontro das famílias, e esperamos que as pessoas venham aproveitar a programação, conhecer nossa cidade e participar desse momento com os maringaenses.”
Com o tema Um sonho de Natal, a Maringá Encantada 2026 terá programação em diferentes pontos da cidade. A abertura oficial será sábado, 14, na praça da Catedral, com apresentação de orquestra filarmônica, atrações da Turma da Mônica, chegada do Papai Noel, acendimento das luzes e show da banda Jota Quest.
Entre as atrações previstas estão o Bairro do Limoeiro, inspirado no universo da Turma da Mônica, parque de diversões, roda-gigante, carrossel veneziano, tirolesa, Vila Gastronômica, Vila do Artesanato, cenários iluminados e apresentações culturais. A programação também contempla os distritos de Iguatemi e Floriano.