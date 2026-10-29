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Festival Pé Vermelho terá entrada gratuita e portões abertos no Parque de Exposições de Maringá

Evento reunirá música, rodeio, exposição de veículos, agronegócio, gastronomia e atrações para toda a família

Foto de redação redação29/10/2026
parque de exposicao Festival Pé Vermelho terá entrada gratuita e portões abertos no Parque de Exposições de Maringá

A Sociedade Rural de Maringá prepara uma novidade para o público que pretende visitar o Festival Pé Vermelho, de 27 a 29 de novembro. Com o apoio da Prefeitura de Maringá, o evento terá entrada gratuita, com portões abertos no Parque Internacional de Exposições para receber moradores da cidade e da região em três dias de programação.

A iniciativa busca ampliar o acesso da comunidade ao Parque de Exposições e oferecer uma opção de lazer que reúna diferentes públicos em torno da música, do campo, dos veículos, da gastronomia e do entretenimento.

A programação do Festival Pé Vermelho inclui exposição de carros antigos e modernos, caminhonetes, motocicletas, caminhões e máquinas agrícolas, além de praça de alimentação, música ao vivo, Área Kids e atrações voltadas ao universo off-road. O evento também contará com o Motor Classic Edição Especial Pickups, a Arena Moto Experience e a final do Campeonato Brasileiro Radical 4×4, com a Etapa Rhino Maringá.

Estamos trabalhando para que o Festival Pé Vermelho se torne um evento importante no calendário de Maringá, valorizando a cultura rural e criando novas oportunidades para a comunidade aproveitar o Parque de Exposições. A entrada gratuita é uma forma de aproximar ainda mais as pessoas da Sociedade Rural e oferecer uma programação diversificada, que também contribua para movimentar a economia e o turismo da região”, afirma Henrique Pinto, presidente da Sociedade Rural de Maringá.

O Festival Pé Vermelho foi pensado para aproximar a Sociedade Rural da comunidade e abrir ainda mais as portas do nosso Parque de Exposições. Queremos que as famílias venham conhecer o evento, que os apaixonados por carros e motos encontrem um espaço de convivência e que pessoas com diferentes interesses possam aproveitar a programação. A entrada gratuita é importante para ampliar essa participação e fazer com que o festival seja uma experiência acessível para Maringá e toda a região”, afirma Tidde Pinto, diretor da Sociedade Rural de Maringá e um dos idealizadores do evento.

A cultura rural também terá destaque, com rodeio de touros, prova do laço e prova dos três tambores. Os detalhes sobre os convites e o acesso às competições serão divulgados em breve pela organização.

Na área gastronômica, o espaço Churrasco & Cerveja Artesanal reunirá restaurantes, produtores, cervejarias e empreendedores, em um ambiente preparado para receber famílias e grupos de amigos. O festival também terá atrações musicais que transitam entre os estilos country e rock, ampliando a diversidade da programação.

A realização do evento faz parte da estratégia da Sociedade Rural de Maringá de manter o Parque de Exposições ativo durante todo o ano, promovendo novas oportunidades de lazer, turismo, relacionamento e negócios. A expectativa é atrair visitantes de diferentes cidades e movimentar setores como hotelaria, gastronomia, comércio, transporte e serviços.

O Festival Pé Vermelho é uma iniciativa da Sociedade Rural de Maringá, em parceria com a Bolfer Eventos e patrocínio da Sanepar. Além da Prefeitura de Maringá, o evento conta com o apoio do Instituto Água e Terra (IAT).

Serviço
O Festival Pé Vermelho será realizado nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2026, no Parque Internacional de Exposições de Maringá.

Crefaz apresenta: Festival Pé Vermelho.
Realização: Sociedade Rural de Maringá e Bolfer Eventos.
Patrocinador: Sanepar.
Apoio: Prefeitura de Maringá e Instituto Água e Terra (IAT)

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