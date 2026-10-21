Motor Classic ganha edição especial de pickups e será atração do Festival Pé Vermelho em Maringá

Depois de reunir 22 mil pessoas e mais de mil veículos em uma edição histórica, realizada em abril deste ano, o Motor Classic prepara uma novidade para os apaixonados pelo universo automotivo. O evento terá uma edição especial dedicada às caminhonetes, que será uma das atrações do Festival Pé Vermelho, de 27 a 29 de novembro, no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá.

O Motor Classic – Pickup Experience nasce com a proposta de reunir caminhonetes clássicas, restauradas, customizadas e modelos preparados para aventuras off-road. A novidade conecta a tradição do universo automotivo à cultura country e ao agronegócio, em um encontro que pretende atrair colecionadores, clubes, proprietários de veículos e famílias.

Para a Sociedade Rural de Maringá, a presença do Motor Classic amplia a diversidade de atrações do Festival Pé Vermelho e reforça a conexão entre dois universos que compartilham tradição e paixão.

“A participação do Motor Classic enriquece a programação do Festival Pé Vermelho, aproximando o universo automotivo da cultura country. É uma parceria que amplia as atrações e oferece ao público mais uma oportunidade de aproveitar o festival”, afirma Henrique Pinto, presidente da Sociedade Rural de Maringá.

A iniciativa chega na esteira do sucesso da quarta edição do Motor Classic, realizada em abril, no Paraná Expo. Durante três dias, o evento recebeu visitantes de diferentes regiões do Brasil, consolidando sua posição entre os grandes encontros automotivos da região.

“A quarta edição do Motor Classic superou nossas expectativas e mostrou a força que a cultura automotiva tem em Maringá e em toda a região. Agora, queremos levar essa experiência para um novo formato, valorizando um segmento que tem uma legião de apaixonados. As caminhonetes têm uma história muito especial, que passa pelo trabalho, pela família, pelas viagens e pela paixão por motores”, destaca Osler Colombari, organizador do Motor Classic.

Do campo à cidade

Presentes na história do agronegócio e no cotidiano de muitas famílias brasileiras, as caminhonetes ultrapassaram sua função original de veículos de trabalho e conquistaram espaço como símbolos de liberdade, aventura e estilo de vida. Dos modelos antigos, preservados por colecionadores, às versões modernas e customizadas, elas reúnem diferentes gerações de apaixonados.

É essa diversidade que o Motor Classic pretende valorizar em sua edição especial. A exposição dará destaque à história das pickups, ao trabalho de restauração e customização e à cultura off-road, aproximando clubes automotivos, colecionadores e proprietários de veículos.

“As pickups têm tudo a ver com o universo country. Elas fazem parte da história do campo, mas também conquistaram as cidades e se tornaram símbolos de estilo de vida. O Festival Pé Vermelho é o cenário ideal para reunir esses apaixonados e proporcionar uma experiência que vai muito além da exposição de veículos. Queremos que as pessoas venham com a família, encontrem amigos, conheçam histórias e vivam essa paixão de perto”, afirma Osler.

Experiência para toda a família

Além da exposição de caminhonetes, o Motor Classic – Pickup Experience prevê atrações para diferentes públicos, incluindo simuladores, Drift Kart, espaço infantil, ambientes temáticos e ativações de marcas. O público também poderá aproveitar a programação musical, a gastronomia e as demais atrações do Festival Pé Vermelho.

A proposta é proporcionar uma experiência que vá além da admiração pelos veículos, valorizando histórias, encontros e a convivência entre pessoas que compartilham a mesma paixão.

Com a edição especial, o Motor Classic amplia sua atuação e aposta em novos formatos para aproximar diferentes públicos da cultura automotiva, fortalecendo Maringá como destino de grandes eventos.

Serviço

Motor Classic – Pickup Experience

Quando: 27, 28 e 29 de novembro de 2026

Onde: Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, Maringá (PR)

Evento: Festival Pé Vermelho