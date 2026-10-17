Motorista de Van fica em estado crítico após colisão frontal com caminhão na PR-317

Um gravíssimo acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu na manhã desta sexta-feira, 16, na rodovia PR-317, nas proximidades do Ody Park, em Iguaraçu. A colisão frontal envolveu uma Van e um caminhão e deixou um morador de Maringá em estado crítico.

A vítima foi identificada como Everton Matheus, 28 anos. Ele conduzia a Van e ficou preso entre as ferragens após a violenta batida. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros precisaram utilizar equipamentos de desencarceramento para retirar o motorista do interior do veículo.

O trabalho exigiu bastante cuidado por conta da gravidade dos ferimentos apresentados pela vítima. Durante parte do atendimento, Everton chegou a permanecer consciente. No entanto, após ser retirado das ferragens, o motorista apresentou rebaixamento do nível de consciência.

O médico intervencionista do Samu, precisou realizar a intubação para garantir a proteção das vias aéreas e a estabilização do paciente. A vítima sofreu trauma de crânio, trauma de face, trauma de tórax, além de uma fratura exposta de fêmur na perna.

Após os procedimentos realizados pelas equipes médicas, Everton foi colocado na ambulância do Samu e encaminhado em estado crítico ao Hospital Universitário de Maringá, onde receberia atendimento especializado.

O helicóptero aeromédico não pôde ser utilizado na ocorrência devido às condições climáticas desfavoráveis, que impediram o sobrevoo e o pouso na região do acidente. O motorista da Van teria iniciado uma ultrapassagem em um trecho onde é proibida.

Durante a tentativa de ultrapassagem, a van acabou colidindo frontalmente com um caminhão que seguia no sentido contrário, em direção a Maringá. O motorista do caminhão que escapou dos ferimentos é morador de Arapongas. (inf André Almenara)