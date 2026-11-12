Derrubou o poste

Um grave acidente envolvendo um Chevrolet Camaro provocou um cenário impressionante de destruição na Avenida Duque de Caxias, próximo à Rua Santos Dumont, na noite desta terça-feira, 10, na região central de Maringá.

O motorista perdeu o controle do veículo e atingiu violentamente dois postes. Com a força do impacto, o segundo poste caiu junto com um transformador, nas proximidades de um ponto de ônibus.

Por sorte, ninguém estava próximo ao local no momento da queda. A situação poderia ter terminado em uma tragédia, principalmente por se tratar de uma região movimentada, com circulação de pedestres e passageiros do transporte coletivo.

A suspeita é de que o Camaro estivesse trafegando em alta velocidade no momento do acidente, informação que ainda precisa ser confirmada.

O motorista foi socorrido após a colisão. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

O acidente chama a atenção pela violência do impacto e pelo risco que a situação representou para pessoas que poderiam estar aguardando o ônibus ou passando pela calçada.