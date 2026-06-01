Motociclista morre após perder controle de Yamaha R1 na PR-317
Por volta das 4 horas deste domingo, 31, um motociclista que pilotava uma Yamaha R1 morreu após se envolver em um gravíssimo acidente na rodovia PR-317, nas proximidades do Posto Matsuda, em Maringá.
De acordo com informações apuradas no local, o piloto, Emerson Takeshi Kunieda, 38 anos, seguia pela pista sentido Praça Ivaí, na região do Maringá Velho, quando perdeu o controle da direção da motocicleta. Na sequência, ele atingiu o meio-fio e uma canaleta existente às margens da rodovia.
Com a violência do impacto, o motociclista acabou sendo arremessado para fora da pista, caiu de um barranco e tanto o corpo quanto a motocicleta pararam na marginal da rodovia PR-317. O corpo da vítima foi lançado a aproximadamente 30 metros do ponto inicial da batida.
O motociclista sofreu amputação de um dos braços, além de múltiplas fraturas pelo corpo, morrendo ainda no local antes da chegada do socorro. Uma equipe da GCM, que realizava patrulhamento pela região do Parque Industrial, passou pelo trecho e encontrou a vítima caída.
Os agentes acionaram imediatamente equipes do Samu e também a Polícia Militar. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e da perícia criminal. Após os levantamentos, o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Maringá. Segundo as informações iniciais, a vítima não portava documentos. (inf André Almenara)