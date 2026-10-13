Morre cantor Netinho, ícone da Axé Music, aos 60 anos, em decorrência de câncer

O cantor Netinho teve a morte revelada nesta terça-feira, 13, aos 60 anos, após o diagnóstico de linfoma. A doença, que foi descoberta no início de 2025, após o artista ser internado no Hospital Aliança, em Salvador, com dores intensas nas costas e dificuldades de locomoção, e tratada, na época, retornou de forma mais agressiva em 2026.

Netinho era acompanhado pela equipe da doutora Gloria Bomfim Arruda. Ao anunciar o retorno da doença de forma mais agressiva no início do ano, o cantor revelou ao público que, por ser um diagnóstico considerado raro, o tratamento seria realizado em laboratório, sem necessidade de internação contínua. O tratamento de Netinho previa um transplante de medula autólogo, isto é, quando a própria pessoa é o doador.

A saúde de Netinho passou a preocupar ainda mais os fãs após o sumiço do artista das redes sociais. Netinho, que se recusou a dar entrevistas nos últimos meses de vida, atualizava os fãs por meio do Instagram e fazia questão de frisar que qualquer informação sobre ele só seria dada por ele em seus meios de comunicação oficiais. A última postagem do artista no perfil havia sido feita no dia 30 de agosto.

Uma amiga do cantor, que trabalhava na equipe do artista, chegou a comentar em uma postagem tentando tranquilizar os fãs sobre a saúde do artista e afirmando que ele estava dedicado ao tratamento. “Boa noite pessoal! Ele está em tratamento e como ele mesmo disse, é um linfoma raro e complicado. Como está focado na cura, deu um tempo das redes sociais. Vamos continuar nossas orações pois Deus é o Deus da cura!”, informou Cris Freire.

Netinho planejava um grande retorno aos palcos com o lançamento de um projeto autoral feito com o auxílio da inteligência artificial. Intitulado provisoriamente de 1966, ano de nascimento do artista, a proposta do projeto era unir sua trajetória na música com a tecnologia. O cantor afirmava aos fãs que o show ‘1966’ seria um dos mais bonitos da carreira. “Será o show mais lindo que eu já fiz até hoje. Vou unir o máximo de tecnologia atual, com o máximo talento dos músicos que vão tocar na minha banda comigo“, afirmou em outra ocasião.

A última apresentação de Netinho aconteceu no dia 25 de outubro de 2025, na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, durante a festa Mares do Sul.

VIDA E CARREIRA

Nascido na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Netinho foi uma das principais vozes do Axé Music, representante do movimento no Brasil. O cantor ganhou projeção nacional no final dos anos 1980, quando assumiu os vocais da Banda Beijo em 1988. Com o grupo, emplacou sucessos que se tornaram clássicos do Carnaval, como ‘Beijo na Boca’.

Em 1993, Netinho iniciou a carreira solo com o álbum ‘Um Beijo Pra Você’ e anos depois, com o lançamento do hit ‘Milla’, composição de Manno Góes, o artista se consagrou como um dos maiores puxadores de trio elétrico do país. Entre os grandes sucessos da carreira de Netinho estão ainda ‘Preciso de Você’, ‘Capricho dos Deuses’, ‘Estrela Primeira’, ‘Menina’ e ‘Fim de Semana’.

O artista entrou para a história do movimento Axé Music sendo pioneiro em diversas ocasiões, a exemplo de ter sido o primeiro artista brasileiro a levar um trio elétrico montado para fora do Brasil. O fato aconteceu na Copa do Mundo de 1990, na Itália. Com a Banda Beijo, Netinho se apresentou em frente ao Estádio Delle Alpi, na cidade de Turim (Torino), antes e depois dos jogos do Brasil.

Outro fato envolvendo a Europa, foi o recorde de público estabelecido por Netinho no Coliseu de Lisboa, em Portugal. O baiano realizou cinco apresentações com lotação esgotada em 1998.

Com a música ‘Milla’, Netinho fez com que o Axé fosse regravado em mais de oito idiomas, incluindo o russo. Netinho também foi o primeiro cantor baiano a gravar um CD ao vivo, dando início a uma série de lançamentos na mesma linha dentro da Axé Music. (inf Bahia Noticias)