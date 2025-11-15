Acidente

Médico oftalmologista morre carbonizado após acidente de carro

O acidente que vitimou o médico oftalmologista Fabio Massaiti Tokunaga, de 52 anos, aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 14, na Avenida Itororó, em Maringá. Fabio dirigia um Honda Civic quando colidiu contra um automóvel BYD.

Após a colisão, o carro do médico capotou e pegou fogo. Fabio estava sozinho no carro. O site apurou que as pernas do médico ficaram presas entre as ferragens. O fogo começou a tomar o veículo e consequentemente o condutor morreu carbonizado.
Um caminhão ABTR de combate a incêndio deslocou com prioridade juntamente com ambulâncias e equipe médica do Samu. Mesmo com todo aparato, o motorista já estava sem vida. Testemunhas relataram que a condutora do BYD teria saído de uma rua lateral e entrado na Itororó.
O médico que seguia pela avenida sentido centro não conseguiu evitar o choque entre os carros. Uma perícia foi realizada pela Polícia Científica. A polícia já está com imagens de câmeras que serão juntadas em um inquérito para apurar as causas do acidente.
O irmão e o pai receberam na hora do acidente uma notificação em seus celulares avisando que o carro do Fabio tinha se envolvido em um acidente na Avenida Itororó. O irmão que também é médico saiu da clínica e quando chegou no local recebeu a notícia do falecimento.

Fabio Tokunaga era piloto automobilístico e muito conhecido em Maringá. Como médico oftalmologista, ele atuava em uma clínica na Avenida Tiradentes ao lado do pai, do irmão e da esposa. Fabio havia conquistado um título em competição de carros ainda em 2025 que ocorreu em Cascavel. (inf André Almenara)

