Investigação encerrada: MP constatou que Câmara de Vereadores de Maringá agiu dentro da lei

O Ministério Público do Paraná concluiu sua investigação sobre os salários pagos a vigias da Câmara de Vereadores de Maringá e arquivou o inquérito. A decisão é clara: nenhuma irregularidade, nenhum ato de improbidade, nenhum prejuízo ao erário.

A apuração foi rigorosa. O MP acionou seu Núcleo de Apoio Técnico Especializado, analisou registros biométricos, holerites e toda a documentação da folha de pagamento. A conclusão do Promotor de Justiça Leonardo da Silva Vilhena foi categórica: os valores pagos corresponderam a serviços realmente prestados, dentro da legislação municipal vigente.

A Câmara de Vereadores de Maringá colaborou com a investigação em cada etapa, apresentando todas as informações solicitadas com transparência e dentro dos prazos. Mais do que isso: a gestão atual já havia agido antes mesmo do encerramento do inquérito. A terceirização do serviço de vigilância, adotada a partir de julho de 2025, reduziu significativamente os custos e foi reconhecida pelo próprio MP como medida acertada de gestão.

O resultado confirma o que a Câmara de Vereadores sempre sustentou: os pagamentos seguiram a lei. E reforça o que orienta cada decisão desta Casa: responsabilidade com o dinheiro público, transparência nos atos de gestão e respeito às normas que regem o serviço público.