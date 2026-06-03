Trânsito

Mau exemplo

Foto de redação redação03/06/2026
carro estacionado Mau exemplo

Situação vivida diariamente em Maringá por conta do uso irregular de estacionamento utilizando-se o canteiro central da Avenida Das Palmeiras no Conjunto Hermann Moraes Barros.
De um lado os comerciantes da via pressionam o município para que não multem os veículos estacionados no canteiro central, segundo eles; o fechamento ou a proibição de estacionar no canteiro central reduz drasticamente o número de vagas. Lojistas temem que a falta de locais próximos afaste clientes e prejudique as vendas, especialmente em uma via onde o tráfego e a demanda por estacionamento são intensos.

Do outro lado da discussão está a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), estacionar no canteiro central é infração grave (artigo 181 do CTB), o que gera frequentes operações de fiscalização e multas aos motoristas. Embora motoristas e comerciantes pressionem por adequações viárias ou recuos no canteiro central para criar vagas oficiais, a prefeitura historicamente restringe essas intervenções devido a normas de trânsito e riscos de acidentes.

O que não pode é um veículo da Guarda Municipal estacionar sem motivo aparente, como neste flagrante feito por internauta, em local totalmente proibido.

 

Foto de redação redação03/06/2026
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