Abrace informa onde ocorrem blitze

Enquanto a Prefeitura de Maringá orienta condutores a dar preferência aos pedestres na faixa, uma ação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para conscientizar os motoristas sobre a segurança no trânsito, de outro lado há, no mínimo, contradições.

É o caso do grupo de WhatsApps da Cooperativa Brasileira de Apoio aos Condutores de Aplicativos e Entregadores Autônomos (Abrace ). A entidade se apresenta como representante de motoristas de aplicativos, embora seja presidida por um não motorista de aplicativos, Natanael Brandão Silva, que foi candidato a vereador pelo PP em 2024, quando recebeu em sua sede o então candidato Silvio Barros II (PP) e foi alvo do município por conta de abastecimento de combustível sem a devida autorização, mantendo tanques em plena avenida Horácio Raccanello, além de receber penalidades da Justiça Eleitoral.

Na tarde de hoje o grupo, como soi de acontecer em outros que buscam alertar para os locais onde ocorrem ações de trânsito, publicou que havia uma blitz da Semob (ou “blits”, como foi postado). Somente os oito administradores dos mais de 980 integrantes do grupo têm poder para postar, inclusive sobre locais que devem ser evitados porque lá ocorrem blitze – entre eles o próprio secretário municipal de Mobilidade Urbana, Luciano Brito, que também foi candidato a vereador pelo PP e foi indicado para a secretaria pelo Partido Liberal.

Segundo o secretário, a Secretaria de Comunicação Social publica as blitze educativas como sugestão de nota, mas as de fiscalização não são publicadas pelo portal da Semob. Luciano Brito diz que “faz parte”, já que “o pessoal quando passa pela blitz avisa”. (inf Angelo Rigon)