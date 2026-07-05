‘É coisa nossa’: Prefeitura de Maringá reforça campanha por um trânsito mais seguro

‘É coisa nossa’ é o tema da campanha de conscientização da Prefeitura de Maringá, voltada à promoção da educação no trânsito para pedestres e condutores. Para reforçar a iniciativa, será realizado neste domingo, 5, às 10h, uma concentração com a comunidade e a imprensa, promovido pelas secretarias de Comunicação (Secom) e de Mobilidade Urbana (Semob). Na ocasião, será apresentado clipe oficial da campanha, que utiliza música e dança para chamar a atenção para o tema, além de orientações sobre segurança no trânsito.

Durante o evento, os participantes são convidados a vestir branco, em símbolo de paz no trânsito. Também serão utilizados balões biodegradáveis brancos, que serão soltos ao final da programação.

Serviço

Domingo, 5, às 10h

Faixa de pedestres entre o Parque do Ingá e o Colégio Regina Mundi, na Avenida São Paulo