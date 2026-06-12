Maringá vai eleger o melhor cachorrão da cidade em festival inédito

A Enjoy Maringá anuncia a realização da primeira edição do Festival do Cachorrão de Maringá, evento que vai reunir alguns dos principais representantes de uma das tradições gastronômicas mais queridas pelos maringaenses e eleger os melhores cachorrões da cidade por meio de votação popular.

A primeira edição do festival será realizada no fim deste ano. As pré-inscrições para os estabelecimentos interessados começam neste domingo (14), às 18 horas, por meio do site oficial do evento.

Podem participar carrinhos de rua, lanchonetes e food trucks que atuem em Maringá e tenham o tradicional cachorrão prensado como parte do cardápio. Para esta primeira edição, a disputa será dividida em duas categorias: Carrinhos de Rua e Estabelecimentos.

O objetivo do festival é valorizar a cultura gastronômica local, dar visibilidade aos empreendedores que ajudaram a construir essa tradição ao longo dos anos e, claro, descobrir quais são os cachorrões preferidos da população.

Os vencedores serão definidos por votação popular realizada pela internet. Mais do que uma competição gastronômica, a proposta é reconhecer os empreendedores e as famílias que ajudaram a transformar o cachorrão em uma das marcas da identidade maringaense.

Para participar, cada concorrente deverá inscrever um cachorrão que represente sua identidade. Conforme o regulamento da primeira edição, o lanche deverá seguir o tradicional estilo prensado maringaense e poderá conter salsicha, batata palha, molho, maionese e até três ingredientes especiais adicionais.

A idealizadora do festival, Adriane Erler, mais conhecida como Nena, fundadora da Enjoy Maringá, conta que a ideia surgiu após anos acompanhando a paixão dos maringaenses pelo prato e ganhou força depois da repercussão de conteúdos publicados nas redes sociais.

“As pessoas me param na rua para perguntar qual é o melhor cachorrão de Maringá praticamente todos os dias. Então pensamos: por que não transformar essa discussão em um festival e deixar que a própria população decida?”, afirma.

A inspiração veio após a grande repercussão da Batalha do Cachorrão, série de conteúdos produzida pela Enjoy Maringá nas redes sociais que mobilizou milhares de pessoas e reacendeu o debate sobre quem faz o melhor cachorrão da cidade.

Mas, segundo Nena, o propósito do festival vai muito além da escolha dos vencedores.

“Eu sou uma mera apreciadora, que defende o cachorrão como comida típica de Maringá, e tive a oportunidade de conhecer muitas histórias ao longo dos anos, de famílias que estão por trás de cada cachorrão da cidade. Queremos dar voz e destaque a elas.”

Ela reforça que o festival também será uma oportunidade para contar histórias de empreendedorismo, tradição e dedicação.

“Não queremos apenas escolher o melhor cachorrão de Maringá. Queremos contar as histórias das pessoas que transformaram um lanche em parte da identidade da nossa cidade.”

Os interessados poderão realizar a pré-inscrição por meio do site oficial do evento. A participação nesta etapa permitirá que os organizadores entrem em contato com antecedência para apresentar o regulamento completo, as etapas da competição e os próximos passos do festival.

As pré-inscrições estarão disponíveis a partir de domingo (14), às 18 horas, AQUI