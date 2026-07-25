Jovem de 21 anos morre após perder o controle da moto e bater contra árvore

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de Jorge Miguel Gomes Correia, de 21 anos, na madrugada deste sábado, 25, na Praça Rocha Pombo, região central de Maringá. De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista seguia pela Avenida Brasil, no sentido Centro, quando, ao passar pela rotatória da praça, perdeu o controle da direção. A motocicleta atravessou o canteiro central, bateu contra o meio-fio e, na sequência, o corpo do jovem foi arremessado violentamente contra uma árvore.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. No entanto, Jorge sofreu um grave trauma torácico e morreu antes mesmo de ser encaminhado ao hospital.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Científica. Após a realização da perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Trânsito de Maringá.

Durante o atendimento da ocorrência, amigos da vítima passaram pelo local e informaram aos socorristas que Jorge havia permanecido com eles em uma conveniência momentos antes do acidente. Segundo relataram, o jovem deixou o estabelecimento pouco antes da colisão. No entanto, quando as equipes policiais iniciaram os procedimentos no local, essas pessoas já não foram mais encontradas. As causas que levaram o motociclista a perder o controle da direção ainda serão apuradas pela Polícia Civil. (inf Plantão Maringá)