Ulisses Maia tem pré-candidatura a deputado estadual oficializada em Curitiba

O cenário político do Paraná ganhou um movimento de peso para a Região Noroeste do Estado. Em convenção realizada na capital paranaense, o PSD formalizou as pré-candidaturas para as eleições deste ano, e Maringá assegurou um nome forte na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP).

Com uma trajetória pautada pela proximidade com a comunidade, a oficialização marca o início de uma nova jornada com foco total no desenvolvimento regional e no cuidado direto com as pessoas.

“Nosso compromisso sempre foi e continuará sendo um só, ter gente em primeiro lugar, e ter representatividade na Assembleia Legislativa vai assegurar mais desenvolvimento para toda a nossa região”, destacou Ulisses Maia.

A busca por maior representatividade para Maringá e municípios vizinhos é a principal bandeira dessa caminhada. A presença de um deputado atuante e diretamente conectado às demandas do interior faz toda a diferença na hora de destravar projetos, acelerar investimentos e garantir que a voz da população chegue com firmeza aos debates estaduais.