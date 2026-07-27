PT oficializa candidatura de Arilson Chiorato a deputado federal

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou, neste sábado (25), durante convenção estadual a candidatura de Arilson Chiorato à Câmara dos Deputados, em Brasília. Atual presidente do PT-PR e Líder da Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), o deputado estadual Arilson disputará uma vaga no Congresso Nacional nas eleições deste ano.

Além de homologar o nome de Arilson Chiorato para a Câmara dos Deputados, a convenção confirmou o apoio do PT à candidatura de Requião Filho (PDT) ao Governo do Paraná. O encontro também oficializou a deputada federal e ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT) como candidata à primeira vaga ao Senado e o ex-deputado federal Dr. Rosinha (PT) para a segunda.

Para o deputado Arilson, a missão representa a continuidade de uma trajetória marcada pela defesa do Paraná, dos serviços públicos e de um projeto de desenvolvimento com geração de oportunidades e redução das desigualdades.

“O PT acaba de oficializar a minha candidatura a deputado federal. Assumo com muita honra essa missão dada pelo nosso presidente Lula. Juntos vamos trabalhar pelo futuro do Paraná e do Brasil e construir um Congresso que tenha a cara, o jeito e seja do time do povo.”

Experiência para representar o Paraná

O deputado Arilson afirmou que pretende levar ao Congresso Nacional a experiência construída na Assembleia Legislativa para ampliar a defesa dos interesses do Paraná, fortalecer políticas públicas e contribuir com o desenvolvimento econômico e social do estado.

A convenção reuniu dirigentes, parlamentares, lideranças e militantes de diversas regiões do Paraná e marcou o início da mobilização eleitoral do PT para as eleições de 2026.