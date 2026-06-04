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Expoingá 2027

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01 Expoingá 2027

O jantar em homenagem ao presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM), Henrique Pinto, reuniu parte da diretoria e algumas autoridades no prestigiado Baco Espaço Gastronômico na noite desta quarta-feira, 3, consolidando-se como um momento de forte integração política e empresarial para o agronegócio. O encontro proporcionou um ambiente altamente favorável para um bate papo informal sobre o balanço da Expoingá 2026 e o alinhamento de projetos futuros para as próximas edições da feira no aspecto municipal e estadual.
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