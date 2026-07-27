Moro lidera com 39%, Requião tem 18%, Greca 12% e Sandro 7%

Sergio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com 39% das intenções de voto, enquanto Requião Filho (PDT) tem 18%, Rafael Greca (MDB) registra 12% e Sandro Alex (PSD) aparece com 7%, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. O instituto ouviu presencialmente 1.104 eleitores entre 21 e 25 de julho; a margem de erro é de três pontos percentuais e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-04818/2026.

O resultado coloca Moro 21 pontos à frente de Requião Filho no cenário mais amplo do primeiro turno. A vantagem contrasta com a fragilidade do candidato apoiado pelo governador Ratinho Junior (PSD): embora 81% dos entrevistados aprovem a administração estadual, apenas 7% declaram voto em Sandro Alex.

A pesquisa apresenta uma contradição que passa a comandar a sucessão estadual. Ratinho Junior conserva aprovação elevada, 68% avaliam positivamente seu governo e 63% consideram que ele merece eleger o sucessor. O capital político do governador, porém, ainda não chegou ao nome escolhido pelo Palácio Iguaçu. (inf Blog do Esmael)