Maringá recebe curso presencial de Gestão de Tráfego Pago para negócios digitais

Nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro, estudantes de marketing, empreendedores, gestores de tráfego e social media de Maringá, PR, poderão participar do Curso Presencial de Gestão de Tráfego Pago, promovido pela Performance Academy, empresa da WBP Group.

Ministrado pelo profissional de marketing digital certificado pelo Google, Matheus Zappiello, o curso será uma verdadeira imersão nos anúncios patrocinados. De maneira prática e direta, os alunos, do zero ao avançado, aprenderão, com um passo a passo detalhado, tráfego para negócios locais, afiliados, e-commerce, tanto para conversão como para captação de leads. “Não importa o quanto a pessoa entende sobre marketing digital. O curso abordará tudo o que ela precisa saber para começar ou escalar as vendas por meio da internet”, comenta.

Programação

No primeiro dia, assuntos como conceitos básicos; organização de públicos; métricas; canais de aquisição; estrutura de campanhas; segmentação; orçamento; otimização de campanhas; veiculação e estratégias para nichos de mercado serão abordados. Já no segundo dia, os alunos aprenderão sobre estrutura de campanhas no Google; planejamento de palavras-chave; criação de campanha no You Tube. ROI das campanhas; criação de campanhas de remarketing; eventos de conversões e muito mais. Ao término do curso, os alunos receberão o certificado e a apostila digital.

Serviço

Data: 21 e 22 de fevereiro de 2026

Horário: 08h às 18h

Local: Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5105 | Maringá – Paraná

Informações, valores e inscrições