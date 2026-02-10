Tecnologia

Maringá recebe curso presencial de Gestão de Tráfego Pago para negócios digitais

Voltado a estudantes, empreendedores e profissionais de marketing, o curso oferece formação prática em estratégias de conversão e captação de leads

Foto de redação redação10/02/2026
Nos próximos dias 21 e 22 de fevereiro, estudantes de marketing, empreendedores, gestores de tráfego e social media de Maringá, PR, poderão participar do Curso Presencial de Gestão de Tráfego Pago, promovido pela Performance Academy, empresa da WBP Group.

MATHEUS ZAPPIELLO

Ministrado pelo profissional de marketing digital certificado pelo Google, Matheus Zappiello, o curso será uma verdadeira imersão nos anúncios patrocinados. De maneira prática e direta, os alunos, do zero ao avançado, aprenderão, com um passo a passo detalhado, tráfego para negócios locais, afiliados, e-commerce, tanto para conversão como para captação de leads. “Não importa o quanto a pessoa entende sobre marketing digital. O curso abordará tudo o que ela precisa saber para começar ou escalar as vendas por meio da internet”, comenta.

Programação
No primeiro dia, assuntos como conceitos básicos; organização de públicos; métricas; canais de aquisição; estrutura de campanhas; segmentação; orçamento; otimização de campanhas; veiculação e estratégias para nichos de mercado serão abordados. Já no segundo dia, os alunos aprenderão sobre estrutura de campanhas no Google; planejamento de palavras-chave; criação de campanha no You Tube. ROI das campanhas; criação de campanhas de remarketing; eventos de conversões e muito mais. Ao término do curso, os alunos receberão o certificado e a apostila digital.

Serviço
Data: 21 e 22 de fevereiro de 2026
Horário: 08h às 18h
Local: Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5105 | Maringá – Paraná

Informações, valores e inscrições

Foto de redação redação10/02/2026
