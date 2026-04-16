Stuttgart Porsche faz balanço positivo de participação no Motor Classic Maringá

A Stuttgart Porsche tirou bom proveito da participação no Motor Classic, maior evento automotivo do Paraná, realizado em Maringá no último fim de semana (de 10 a 12 de abril). Test drives, almoço com clientes e encaminhamentos de vendas de automóveis foram algumas das iniciativas de apresentação da marca a potenciais novos clientes e de aproximação com os já integrados à Porsche, especialmente depois da inauguração do Porsche Center Maringá, em abril de 2025.

“O balanço da participação da Stuttgart no Motor Classic é muito positivo. Nosso estande foi um dos mais visitados do evento e isso foi importante, porque outras marcas de prestígio também estavam presentes”, avalia Renato Schneider, gerente de unidade. A Stuttgart expôs os modelos 911 Carrera, 718 Boxster GTS 4.0, Cayenne Coupé e Macan. “Fizemos mais de duas dezenas de test-drives e foram abertas negociações de compra de veículos, inclusive de um dos que estavam expostos (718 Boxster GTS 4.0).”

Segundo os organizadores, cerca de 22 mil pessoas esteram no Complexo Paraná Expo nos três dias do Motor Classic. As vendas da boutique Lifestyle, de produtos temáticos Porsche (roupas, miniaturas, relógios e outros artigos de uso pessoal), foram outra demonstração do interesse despertado pela Porsche.

Os clientes que chegavam ao evento com Porsche eram recebidos em um portal e posavam para uma foto antes parar no estacionamento reservado para os carros da marca. A Stuttgart também promoveu um almoço para 30 clientes e acompanhantes no lounge do evento. “Temos certeza de que nossa participação no Motor Classic contribuiu para nossos clientes se sentirem ainda mais integrados ao universo da marca Porsche”, finaliza Renato Schneider.