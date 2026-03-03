Acciona aposta em tecnologia para aprimorar a eficiência em obras de saneamento

A ACCIONA está incorporando tecnologias de ponta para aumentar a eficiência e reduzir imprevistos em seus contratos para a empresa pública Sanepar, no estado brasileiro do Paraná. O projeto, que abrange 48 municípios, prevê um investimento de R$2.000 milhões ao longo de oito anos e beneficiará aproximadamente 252.000 pessoas até 2033, em linha com as diretrizes do novo Marco Legal do Saneamento.



Entre as tecnologias implementadas pela ACCIONA, destaca-se o uso do Leica Stream DP, um radar de subsolo capaz de identificar, sem necessidade de perfurações, a localização e a profundidade das redes de água e esgoto, bem como de gás, energia e telecomunicações. O mapeamento é gerado em 3D e em tempo real, com apoio de inteligência artificial, e conta com possibilidade de assistência remota. Isso permite um melhor planejamento das obras, reduz o risco de rompimentos, evita retrabalhos e minimiza os transtornos nas vias públicas.

A ACCIONA também incluiu tecnologia nas atividades de levantamento e controle de campo. Além da topografia terrestre — que segue sendo fundamental para a precisão, o controle e a verificação em obra — a empresa introduziu drones (VANT Trinity Pro) para mapear grandes áreas com agilidade e alta precisão.

SEGURANÇA E OPERAÇÃO

Durante a fase de diagnóstico e manutenção, a companhia aposta no uso de robôs de vídeo inspeção de redes de esgoto, podendo avaliar as condições internas das tubulações com maior precisão e com menor necessidade de intervenções invasivas. Isso reduz os casos em que seria necessário quebrar o asfalto ou o pavimento apenas para verificação, além de apoiar a prevenção de falhas.

Em paralelo, destaca-se a introdução de telemetria e vídeo telemetria na frota de veículos, apoiada por inteligência artificial para identificar comportamentos de risco e gerar alertas automáticos, com registro em vídeo para controlar comportamentos não permitidos como a não utilização do cinto de segurança, o uso de celular durante a condução, frenagens bruscas, acelerações abruptas, excesso de velocidade e a identificação/validação dos condutores. Os veículos também transmitem sua localização a cada três segundos, e o sistema sinaliza situações atípicas quando não há posicionamento por mais de 15 segundos, reforçando a proteção dos ativos e a continuidade operacional.

Essas soluções fazem parte da estratégia tecnológica aplicada pela ACCIONA para tornar a execução e a manutenção dos sistemas de saneamento mais previsíveis, seguras e eficientes, contribuindo para o avanço do projeto no Paraná e para o desenvolvimento de melhorias com impacto positivo e duradouro nos municípios beneficiados.

A ACCIONA é uma empresa global, líder no fornecimento de soluções regenerativas para uma economia descarbonizada. A sua oferta comercial inclui energia renovável, tratamento e gestão de água, sistemas de transporte e mobilidade ecoeficientes, infraestruturas resilientes etc. A empresa é neutra em carbono desde 2016. A ACCIONA registrou vendas de 19,19 bilhões de euros em 2024 e está presente em mais de 40 países. www.acciona.com.br