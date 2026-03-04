Prefeito de Maringá irá apresentar projeto do Polo Aeronáutico ao governador

O prefeito de Maringá, Silvio Barros II (PP), adiantou ao site Manchete que irá apresentar o projeto do Polo Aeronáutico do município na visita que o governador Ratinho Jr (PSD) fará a cidade nesta quinta-feira, 5, quando haverá a cerimônia de inauguração do viaduto Divanir Braz Palma.

Inicialmente anunciada em 2014 sob a gestão do ex-prefeito Roberto Pupin, o projeto teve como ponto de partida a instalação de uma fábrica de helicópteros vinda da Suíça, com investimento previsto, na época, de R$ 174 milhões.

A ideia, no entanto, não saiu do papel, apesar da promessa de geração de mil empregos diretos e da produção de mais de 800 aeronaves em sete anos. Um inquérito no Ministério Público, concluído apenas no ano passado, teria sido o motivo que deixou os gestores da cidade no período receosos em tocar o projeto ao longo dos anos. A investigação não apontou nenhuma irregularidade na iniciativa e no ano passado o Poder Público retomou a ideia.

Um terreno de 40 alqueires, próximo ao Aeroporto, já foi reservado para o empreendimento, que deverá contar com concessões para seis empresas do segmento, em um investimento previsto de R$ 60 milhões. De acordo com o Superintendente do Aeroporto Regional de Maringá, Gustavo Vieira, uma empresa já está garantida: trata-se da Digex Aircraft, companhia especializada na manutenção de aviões e sediada em São José dos Campos.

“É um projeto que já é um pouco antigo, porém faltava uma empresa âncora, que a gente conseguiu, que é uma empresa instalada no território nacional e consolidada no setor, de muito respeito, com vários contratos de empresas aéreas nacionais e internacionais. Com essa empresa, o custo para vocês terem uma ideia de instalação do hangar deles é de R$ 70 milhões de reais. Então só uma empresa, a empresa já viabiliza todo os R$ 60 milhões que a gente vai investir para outras empresas, não somente para ela, fazer o Polo Aeronáutico“, afirmou Barros.

Os últimos detalhes do projeto foram discutidos em uma reunião na manhã desta quarta-feira, 4, entre a equipe do aeroporto e o prefeito.

(colaborou Victor Ramalho/Maringá Post)